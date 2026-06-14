Зарегистрированные работники могут лишиться отсрочки: в одной из областей ввели новые правила

В Сумской области ввели новые критерии для предприятий, от которых зависит возможность бронирования работников и получения отсрочки от мобилизации. Если компания не будет соответствовать установленным требованиям или утратит статус важной для общества, ее работники могут лишиться права на бронированиеи быть мобилизованы на общих основаниях.

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Об этом говорится в новом распоряжении Сумской областной военной администрации от 9 июня 2026 года №361-ОД. Документ определяет новые критерии, по которым предприятия могут получить или подтвердить статус важных для функционирования территориальных общин в условиях военного положения.

Обновленные критерии касаются не только коммунальных предприятий, но и частного бизнеса, если он работает в сферах, имеющих значение для жизнедеятельности региона. В частности, под новые правила подпадают предприятия, осуществляющие деятельность в следующих отраслях:

сельское, лесное и рыбное хозяйство;

добывающая и перерабатывающая промышленность;

энергетика;

водоснабжение и управление отходами;

строительство;

оптовая и розничная торговля;

транспортная сфера;

складское хозяйство;

почтовые и курьерские услуги.

Фактически речь идет о значительной части предприятий, которые обеспечивают экономическую стабильность и непрерывную работу общин даже в сложных условиях военного времени. Для получения статуса важного предприятия введены пять основных критериев. При рассмотрении заявок будут учитываться:

уровень доходов компании;

количество работников;

осуществление экспортной деятельности;

наличие обоснования от органов местного самоуправления;

заключенные договоры, имеющие значение для обеспечения потребностей общин и районов во время военного положения.

Особое внимание будет уделяться ведению воинского учета. Предприятие должно подтвердить надлежащий учет призывников, военнообязанных и резервистов, предоставив соответствующую справку о количестве таких работников.

Для большинства предприятий установлено правило, что необходимо соответствовать как минимум трем из определенных критериев. Для коммунальных предприятий условия несколько упрощены –, им достаточно выполнить два или более критериев.

Впрочем, существует обязательное требование, которое распространяется на все без исключения компании. В течение каждого из последних шести месяцев на предприятии должно быть не менее пяти официально трудоустроенных и застрахованных работников, которым регулярно начислялась заработная плата.

Кроме того, для многих предприятий важными остаются подтверждения уплаты налогов в местные бюджеты и поддержка со стороны территориальной общины в виде соответствующего обоснования. Если компания не сможет подтвердить соответствие установленным требованиям, она рискует потерять статус важного предприятия.

В таком случае забронированные работники могут лишиться оснований для отсрочки от мобилизации. Именно поэтому работодателям рекомендуется внимательно проверить свою документацию, состояние воинского учета и соответствие новым критериям, чтобы избежать проблем с бронированием персонала.

Обновленные критерии официально вступили в силу 10 июня 2026 года. С этой даты предприятия Сумской области должны ориентироваться на новые требования при подтверждении или получении статуса важного для обеспечения потребностей территориальных общин

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в июне 2026 года не меняют общие правила мобилизации лиц с инвалидностью, однако право на отсрочку остается в силе только при условии подтвержденного статуса. Если документы не обновлены или срок инвалидности истек, военнообязанного могут направить на ВЛК для проверки оснований отсрочки.

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