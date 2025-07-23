Замороженные российские активы должны использоваться для финансирования Украины: евродепутат предложил механизм

Чтобы преодолеть финансовые пробелы в обеспечении устойчивого функционирования Украины в 2026-2027 годах Евросоюзу нужно также использовать замороженные российские активы. Этот вопрос сейчас уже активно обсуждают в МИД стран-членов ЕС.

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Об этом сказал председатель Комитета Европарламента по вопросам бюджетного контроля Никлас Хербст во время брифинга в Киеве. Он находится в столице Украины с визитом вместе с тремя другими членами комитета.

По словам Хербста, сейчас существует пробел в финансировании Украины до принятия следующего многолетнего бюджета Евросоюза.

"Этот вопрос прорабатывается, но решение нужно уже сейчас. Ситуация анализируется, и я надеюсь, что Еврокомиссия выполняет свою работу и ведет диалог с донорами. И замороженные активы РФ могут стать таким решением. Я надеюсь, что это также учитывается", – сказал Хербст.

Председатель комитета добавил, что министры иностранных дел стран Евросоюза уже активно обсуждают этот вопрос и еврокомиссар по вопросам бюджета Петр Серафин также "преданно работает над этой проблемой".

Отметим, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос подчеркнула, что Украине для функционирования как государства нужно около 80 миллиардов в год. Чтобы обеспечить эти средства в течение следующих двух лет – до принятия нового семилетнего бюджета ЕС – фондов Евросоюза будет недостаточно. Поэтому ЕС ведет переговоры с партнерами по распределению расходов на помощь Украине. По словам Кос, такие переговоры уже ведутся с Канадой, Японией и некоторыми другими странами, включая Великобританию.

Как сообщал OBOZ.UA, против конфискации замороженных активов России в ЕС активнее всего выступают Бельгия, Франция, Германия и Италия. Они опасаются ответных действий Кремля – в частности, конфискации активов их компаний в РФ, что, впрочем, происходит и так.

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