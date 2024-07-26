Замешан экс-нардеп и топ-чиновники: в Украине разоблачили угольную схему на миллионы, ее провернули во время войны

В Украине сообщили о подозрении бывшему народному депутату от "Партии регионов" Владимиру Вечерко, экс-зместителю министра энергетики Максиму Немчинову, и бывшему главе ГП "Укруголь" Михаилу Волошину. Их обвиняют в организации схемы с углем, которая нанесла "Центрэнерго" убытки на 12 млн грн уже после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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Об оглашении подозрения сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), не назвав имен фигурантов. О том, что речь идет именно об указанных лицах, заявил журналист Олег Новиков.

Отмечается, что экс-депутат и бывшие должностные лица организовали свою схему в условиях энергетического кризиса, возникшего в результате агрессии РФ. Речь идет о конце июля 2022 года. "Злоупотребления нанесли одной из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины миллионный ущерб", – заявили в САП.

В указанный период рынок угля в Украине был ограничен из-за военных действий. Из-за этого, чтобы обеспечить подготовку к отопительному сезону 2022-2023 Кабмин обязал "Укруголь" поставлять уголь только определенным производителям электроэнергии, в частности, государственному "Центрэнерго".

"Несмотря на такие ограничения, Вечерко (владелец ООО "Интербис") в сговоре с Немчиновым склонил Волошина к продаже угля его компании, которая, к тому же, имела более 50 млн грн задолженности перед ГП "Укруголь". В результате "Укруголь" поставило частной компании почти 24 тысячи тонн сырья, которое та перепродала с избытком почти в 20 млн грн", – рассказал Новиков, ссылаясь на данные следствия.

В САП также отметили, что из-за схемы "Центрэнерго" недополучило 12,5 тыс. тонн угля. Его пришлось докупать в октябре 2022 года по значительно завышенной стоимости, что и привело к убыткам компании почти 12 млн грн.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие причастные лица к совершению указанного преступления, отметили в САП.

Владимир Вечерко был депутатом Верховной Рады 7-го созыва. Он прошел тогда в парламент по спискам "Партии регионов". Это была третья и последняя каденция Вечерко в качестве народного депутата. Тот созыв был распущен летом 2014 года. В свое время Вечерко был первым заместителем председателя комитета по вопросам строительства, градостроительства, ЖКХ и региональной политики Верховной Рады.

Максим Немчинов в течение 20 лет работал в энергетической отрасли. В том числе, занимал должности в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины, включая государственного секретаря, замминистра и советника министра. Заместителем министра Немчинов был с июля 2020-го по декабрь 2021 года. В должности замминистра работал над разработкой Концепции реформирования угольной отрасли.

Михаил Волошин начал руководить госпредприятием "Укруголь" в июле 2021 года. Уволен он был через год – в июле 2022-го. Его место занял Виталий Зюзько.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украинеразоблачили коррупционную схему в налоговой службе Харьковщины. Чиновники, включая бывшего главного налоговика Василия Гладченко, требовали 55 тысяч долларов за исключение компании из перечня рисковых налогоплательщиков.

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