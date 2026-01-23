За старые 50 копеек заплатили почти 40 тысяч: как выглядит дорогая украинская монета
Некоторые старые монеты могут принести украинцам большие деньги. Дело в том, что из-за своих особенностей они очень ценятся коллекционерами, а потому те готовы платить за них большие деньги. К примеру, 50 копеек 1992 года продали на аукционе за 36 781 грн.
Торги прошли на площадке Violity. Как рассказал автор объявления, монета:
- Никогда не находилась в обращении – она хранилась в наборе.
- На момент продажи находилась в отличном состоянии.
- Отчеканена из латуни.
Также известно, что реставрация монеты не проводилась. А дефектов она, по словам автора объявления, не имеет.
В то же время, расскащали специалисты ресурса "Монеты-ягодки", дорого продать можно также 50 копеек 1994 года разновидности 1.1АГм. За них готовы платить от 2 000 грн до 4 000 грн. Такую монету можно узнать по:
- маленькому отверстию в нижней части тризуба;
- промежутку в виде трапеций между листком и отростком;
- гурту с мелкой насечкой.
"В обращении встречается еще одна разновидность с трапециями – 2АГм, у таких 50 копеек большие отверстия в нижней части трезубца. Монету можно продать за 5-30 грн", – рассказывают специалисты.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен – однако лишь те, которые были выпущенны в 2003-2007 годах. За счет этого в регуляторе хотят повысить качество наличности в обращении.
