Польша обогатилась закупкой генераторов для Украины: сколько средств теперь нужно вернуть в ЕС

Польша должна вернуть ЕС (Европейский Союз) 91 миллион евро, выделенных на закупку генераторов для Украины из-за хищения средств. Европейская комиссия примет юридическое решение о возврате этих денег не раньше 2026 года.

Видео дня

Об этом пишет RMF24. Европейская комиссия официально объявила, что после тщательной оценки проекта закупки генераторов, которую Польша должна была реализовать в 2023 году, будет определена необходимость возврата этих денег.

Отчет о финансовых злоупотреблениях, подготовленный Европейским управлением по предотвращению мошенничества (OLAF), станет основой для этого решения. По данным, расследование OLAF выявило серьезные нарушения при закупке генераторов, в частности , завышение цен, отсутствие конкуренции и предоставление неправомерных преимуществ некоторым подрядчикам. Как результат, Польша должна вернуть более 91 миллиона евро, которые уже были перечислены в рамках соглашения с ЕС. Сумма остатка в 22 миллиона евро еще не была выплачена.

Польский скандал с закупкой генераторов для Украины связан с бывшим руководителем Государственного агентства стратегических резервов Польши Михалом Кучмеровским. Следствие установило, что он способствовал подписанию контракта с ивент-агентством, оказывавшим услуги правящей партии "Право и справедливость". Эти агентства должны были обслуживать высокопрофильные проекты, включая закупку генераторов для Украины, которая страдала постоянными энергетическими перебоями.

OLAF выдвинул обвинения в нарушениях принципов конкуренции, равного отношения и управления финансами, отметив, что из-за этих нарушений пострадали как украинские потребители, так и европейские налогоплательщики. Эти средства должны были использоваться для закупки генераторов и обеспечения энергетической стабильности в Украине, но вместо этого были использованы для личного обогащения.

Расследование польских правоохранительных органов также выявило, что в мошенничестве принимали участие несколько должностных лиц, в том числе директор закупочного офиса польского агентства Юстина Г. и руководитель офиса Джоанна П. Они были обвинены в предоставлении предпочтений конкретным подрядчикам и превышении своих полномочий. Позднее обвинение в организации преступной группы было выдвинуто против самого Михала Кучмеровского.

Реакция польских властей была неоднозначной. Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отверг обвинения, считая их частью политической мести его оппонентов. Он утверждал, что именно из-за эффективной деятельности агентства во главе с Кучмеровским Польша смогла быстро оказать Украине необходимую помощь.

Польша уже объявила, что выплаты этой суммы не нанесут серьезного ущерба экономике страны, хотя и заявила, что эти средства могли бы быть потрачены на более важные проекты. Однако в 2026 году Европейская комиссия установит конкретные сроки возврата денег, после чего Польша обязана будет произвести выплаты.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, правительство Польши готовится как к возвращению украинских беженцев домой, так и к новым миграционных волнам из Украины. В настоящее время власти страны разрабатывают два сценария действий, в зависимости от дальнейшего хода событий в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!