Введение ценовых ограничений на энергорынке сформировало долги в энергетике, – эксминистр

Установленные на энергорынке ценовые ограничения (прайс-кепы – ред.) на электроэнергию спровоцировали формирование миллиардных долгов. Об этом сообщил бывший министр энергетики и глава Всеукраинской энергетической Ассамблеи Иван Плачков.

Он пояснил, что в начале работы новой модели рынка электроэнергии были установлены прайс-кепы. Это создало гибридную модель рынка, где для одних субъектов цена электроэнергии контролируется, а для других работают рыночные принципы. Так не бывает. У нас все пошло не так и начали появляться очень большие долги. Они, к сожалению, еще до войны это были десятки миллиардов, а сейчас около 50-60 млрд грн. Это уже долги накрыли всех", - сказал Плачков. Он подчеркнул, что сейчас очень тяжело стабилизировать ситуацию, не говоря о том, чтобы уменьшать эти долги.

Напомним, государственное предприятие "Оператор рынка" выступает за установление ценовых ограничений на рынке электроэнергии (прайс-кепов – ред.) на уровне как в странах Европейского Союза.