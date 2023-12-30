Всем украинцам хотят пересчитать налоги: сколько придется платить с зарплаты 

В Украине в рамках реализации Национальной стратегии доходов до 2030 года налоги хотят пересчитать. Речь идет о введении прогрессивной шкалы. С высокого дохода платить придется больше.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Налог на доходы физлиц (НДФЛ) в Украине составляет 18% для всех. То есть ставка одинакова и для тех, кто действительно работает на минималке, и для украинцев, зарабатывающих сотни тысяч в месяц. Проблема состоит в отсутствии действенного контроля. Например, у налоговой нет информации о том, какие на самом деле суммы проходят через счета украинцев. Это побуждает использовать разные схемы и занижать реальные доходы.

Сейчас налоги со своих доходов платят 7,4 млн. человек. Из них 1,4 млн имеют доход меньше минималки. От 6,7 тыс. до 20,1 тыс. грн зарабатывает 3,9 млн украинцев. 1,8 млн – от 20,1 тыс. до 100,5 тыс. грн. И только 88,5 тыс. плательщиков официально удерживают более 100,5 тыс. грн. Кроме того, некоторые работодатели официально устанавливают зарплату ниже фактической, они также побуждают своих сотрудников открывать ФЛПы и подписывать договор о предоставлении услуг, а не оформляться согласно трудовому договору. Это позволяет платить налог в 5%, а не 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора.

Среди грядущих перемен:

введут прогрессивную шкалу (часть дохода может облагаться налогом со значительно более высокой ставкой);

(часть дохода может облагаться налогом со значительно более высокой ставкой); просмотрят льготы по НДФЛ;

пересмотрят систему возврата налогов. Их будут возвращать, если тратить средства на развитие личного трудового потенциала, обучение детей, создание или расширение собственного бизнеса, самостоятельное улучшение жилищных и бытовых условий, лечение и прочее;

Их будут возвращать, если тратить средства на развитие личного трудового потенциала, обучение детей, создание или расширение собственного бизнеса, самостоятельное улучшение жилищных и бытовых условий, лечение и прочее; налоговая получит доступ к банковской информации украинцев. "Контролирующим органам будет предоставлена возможность усилить контроль за доходами и расходами физических лиц путем предоставления контролирующим органам доступа к банковской информации о движении средств на счетах налогоплательщиков", - говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, за подозрительные операции блокируют и карточки физических лиц. К примеру, финансовые учреждения замораживают счета после подозрительных переводов, если клиент не смог документально подтвердить происхождение средств. В то же время все чаще штрафуют и банки: за то, что они не слишком тщательно проверяли своих клиентов и пропустили нарушения.

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