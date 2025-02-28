Страна ЕС заработала миллиарды на беженцах из Украины: что они получили взамен

Вклад украинцев со статусом временной защиты в экономику Чехии – вдвое выше оказанной им помощи. За три года войны украинские беженцы внесли в бюджет этой европейской страны около 2 млрд евро.

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Об этом идет речь в отчете Министерства труда и социальной политики Чехии. Отмечается, что в целом временную защиту получили 397 тыс. украинцев, из них больше всего – в Праге (около 103 тыс. человек).

По состоянию на конец 2024 года гуманитарная поддержка оказывалась около 92 тыс. украинцев (на 85 тыс. меньше, чем год назад), причем самая многочисленная возрастная группа – дети до 18 лет и пенсионеры (в общей сложности – 70% от всех получателей). В среднем на эти нужды в Чехии выделялось 760 млн крон ($32 млн) в месяц, а в прошлом году сумма выплат украинцам составила 8 млрд крон ($336 млн).

В то же время трудоустроились в Чехии около половины украинцев (зарегистрировано около 150 тыс. трудовых договоров), однако подавляющее большинство из них работает на низкоквалифицированных должностях в строительстве и производстве. За три года они внесли в бюджет 54 миллиарда крон (2 миллиарда евро).

В Минтруда Чехии подчеркнули, что украинские беженцы восполняют дефицит рабочей силы в секторах, где долго не хватало работников, приносят значительные налоговые поступления и способствуют развитию экономики страны. Таким образом, интеграция проходит без вытеснения чешских граждан с рынка труда.

"Уникальный анализ Министерства труда и социальных дел показывает, что главным образом из-за значительного привлечения беженцев на внутренний рынок труда общий баланс доходов и расходов четкий: люди с временной защитой приносят больше нашей системе в долгосрочной перспективе, чем они получают от нее", – подчеркнул министр труда Мариан Юречка.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее в феврале власти Чехии продолжили и расширили защиту украинских беженцев. В то же время президент страны Петр Павел 6 февраля подписал закон, запрещающий выдавать чешское гражданство россиянам, не отказавшимся от паспорта РФ.

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