Ситуация с электричеством сложнее, чем в прошлом году: украинцев предупредили о самых тяжелых месяцах

Украина в этом году стоит перед серьезной угрозой в сфере энергетики – масштабные атаки на энергетические объекты, спровоцированные российской агрессией, требуют немедленных мер. Министерство энергетики Украины предупредило, что летом 2024 года самыми тяжелыми месяцами станут июль и август.

Кроме того, в правительстве рассматривают разные способы финансирования ремонта энергетических активов, включая вероятное повышение тарифов для населения. Об этом рассказал министр энергетики Герман Галущенко, сообщает издание Bloomberg.

"В зависимости от обстоятельств, в июле и августе мы будем просить людей максимально экономить. Россияне не могут спровоцировать повторение отключений электроэнергии 2022 и 2023 годов. Даже при больших убытках у нас будет базовое производство, которое покроет от 30% до 50% наших потребностей", – отметил министр энергетики.

Украине грозит серьезный кризис в энергетическом секторе из-за масштабных атак на энергетические объекты, обусловленных российской агрессией. Необходимость экономии электроэнергии становится актуальной, а правительство рассматривает возможности финансирования ремонта поврежденных объектов.

Министр энергетики также не исключил повышения тарифов на электроэнергию для населения и сообщил, что правительство исследует разные пути финансирования ремонта своих энергетических активов. Киев почти удвоил цену электроэнергии в июне прошлого года после зимних атак.

Бомбардировки Россией украинских энергетических объектов в последние недели были масштабнее и лучше спланированы, чем атаки за предыдущие два года. Они вывели из строя генерирующие объекты и ограничили поставки электроэнергии.

Галущенко подчеркнул, что восстановление оборудования и защита сети являются ключевыми приоритетами для правительства, в результате атак пострадало 6 гигаватт электроэнергии, что превышает плановые объемы импорта электроэнергии на этот период. Более 80% объектов ДТЭК, крупнейшей частной энергетической компании в Украине, серьезно повреждены.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, пока Украине не грозит масштабный блэкаут. Однако исключать такую возможность нельзя, ведь многое зависит от того, продолжит ли Россия наносить удары по украинской энергетике и какой силы будут эти удары.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!