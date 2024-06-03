Налоги в Украине скоро пересчитают всем, и это будет существенное повышение: сколько будем платить и что ждет "ФОПов"

В Украине уже в этом году могут поднять ставки на основные налоги. Решения уже подготовили в правительстве. Кроме того, со следующего года начнут менять правила и для физлиц-предпринимателей ("ФОП"). Их количество снизят, а налоги для них повысят.

Такие решения должны помочь сбалансировать бюджет и позволят продолжать оборонять страну. Кроме того, на пересмотре налоговых правил настаивают и международные партнеры. О том, как и для кого будут пересмотрены налоги в Украине, читайте в материале OBOZ.UA.

Предложения по повышению налогов уже разработаны. Это будет наиболее масштабное повышение за долгие годы

Собеседники OBOZ.UA в правительстве еще несколько недель назад озвучили предложение о повышении налогов: НДС и военного сбора (а фактически вырастет НДФЛ). Уже есть и размер повышения, просчитанный эффект, более того, идут активные консультации с парламентариями. Однако законопроект еще официально не проголосовали в правительстве для того, чтобы направить на рассмотрение в парламент.

По процедуре после того, как министерство разрабатывает законопроект, Кабмин должен поддержать проект на заседании, уже тогда его регистрируют в Раде и начинается процедура рассмотрения сначала в комитете, а затем – в сессионном зале. Благодаря повышению обоих налогов бюджет может дополнительно получить около 190 млрд грн, однако реальные потребности могут быть в 400 млрд грн.

Значительный эффект могло бы дать экономическое бронирование (особенно если бы возможность им пользоваться открыли также для "ФОП"). То есть если при уплате определенных налогов (обсуждали 20 тыс. в месяц) дать возможность сотруднику продолжать работать, а не мобилизовывать его. Однако эта идея пока остается на уровне обсуждений, окончательной позиции нет.

Итак, военный сбор в Украине повысят с 1,5% до 5%. Это наиболее существенное повышение. Военный сбор фактически является частью налога на доходы физлиц (НДФЛ). Кроме того, его нужно будет платить при продаже недвижимости, покупке предметов роскоши. "Предлагается повышать именно военный сбор, чтобы все собранные средства уходили на оборону, а не в местные бюджеты", – говорит собеседник в правительстве.

К примеру, сейчас с дохода в 20 тыс. грн надо заплатить 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора. Это 3,9 тыс. грн. После повышения с такого же дохода нужно будет заплатить уже 23% (или 4600 грн). Такое повышение может принести бюджету около 94 млрд грн.

Кроме военного сбора, также в правительстве планируют повысить налог на добавленную стоимость (НДС). Сейчас ставка находится на уровне 20%. "Точное решение, на какую сумму нужно повысить налог, пока не приняли. "Или на 2%, или на 3%. Не меньше", – говорит собеседник в правительстве.

"Если вы возьмете государственный бюджет, посмотрите на расходы тех органов, которые принадлежат к сфере безопасности и обороны, сравните с тем, какие ресурсы бросает на войну наш враг, то поймете масштаб проблемы", – пояснил OBOZ.UA глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Это только начало: что еще предстоит изменить

Новый этап налоговых изменений коснется "ФОПов". Правительство уже описало в Национальной стратегии новые правила, однако внедрять их будут постепенно. Пока речь не идет о том, чтобы одновременно повысить основные ставки налогов и ужесточить требования для тех, кто находится на едином налоге.

Сейчас в Украине работают 1,9 млн "ФОПов", и их количество стремительно растет. "С позиции налогообложения бизнеса режим упрощенной системы ставит под угрозу налоговые поступления и влияет на принятие бизнес-решений", – говорится в стратегии.

У "ФОПов" есть ряд преимуществ, например, они освобождены от обязанности вести учет товарных запасов по месту их реализации. Система создавалась для поддержки малого бизнеса, однако в результате ею пользуются не только малые предприятия.

Подготовили следующие изменения в Нацстратегии:

регистрировать "ФОП" будет не нужно. Этот статус будет предоставляться автоматически после открытия в банке счета "для ведения предпринимательской деятельности". А после закрытия счета будет прекращен и статус "ФОП";

Этот статус будет предоставляться автоматически после открытия в банке счета "для ведения предпринимательской деятельности". А после закрытия счета будет прекращен и статус "ФОП"; ставки единого налога для юрлиц третьей группы (сейчас 5%) будут постепенно увеличивать до 18%. Процесс увеличения продлится три года, а после трех лет юридическим лицам вообще запретят пользоваться единым налогом;

вторую и третью группу "ФОП" объединят в одну. И они будут платить налоги в размере от 3 до 17%. Ставка будет зависеть от сферы деятельности (меньше будут платить торговцы, больше – те, кто оказывает услуги). Поднятие ставок также будет происходить постепенно: в течение трех лет;

И они будут платить налоги в размере от 3 до 17%. Ставка будет зависеть от сферы деятельности (меньше будут платить торговцы, больше – те, кто оказывает услуги). Поднятие ставок также будет происходить постепенно: в течение трех лет; уменьшат количество сфер деятельности, которые могут находиться в первой группе. Для объединенной второй группы будет обязательно использование регистраторов расчетных операций (РРО);

Для объединенной второй группы будет обязательно использование регистраторов расчетных операций (РРО); для производителей сельскохозяйственной продукции (юридических лиц) ставки единого налога в течение трех лет будут пересмотрены в сторону увеличения до 18%.

Изменения в едином налоге и правилах для "ФОПов" планируют ввести только со следующего года. Следует отметить, что на проблемы с единым налогом указывают и международные партнеры Украины. Изменения необходимо будет принимать несмотря на то, что они не будут пользоваться популярностью.

Также перемены ожидают и обычных украинцев. У налоговой есть контроль над тем, чтобы не допускать ситуацию, когда украинцы скрывают свой доход. "Контролирующим органам будет предоставлена возможность усилить контроль за доходами и расходами физических лиц путем предоставления контролирующим органам доступа к банковской информации о движении средств на счетах налогоплательщиков", – говорится в стратегии.

Без повышения налогов обеспечивать оборону страны будет очень сложно.