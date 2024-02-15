Венгрия заблокировала 13-й пакет санкций ЕС против России: в Financial Times раскрыли детали

Власти Венгрии заблокировали утверждение 13-го пакета санкций Европейского Союза (ЕС) против страны-террористки России. Страна не согласилась с новыми мерами из-за наличия в списке китайских компаний

Об этом говорится в материале Financial Times. На заседании послов ЕС Венгрия была единственной страной, не поддержавшей 13-й пакет санкций.

Он направлен против почти 200 человек и организаций из России, Китая и других стран, которые, как считается, помогают Кремлю в военных действиях. Один из чиновников рассказал Financial Times, что Венгрия не согласилась с новыми санкциями из-за наличия в списке китайских компаний.

В то же время другой чиновник рассказал, что венгерский посол "попросил немного больше времени для анализа содержания предложений". В список компаний, в отношении которых ЕС предлагает применить санкции за помощь России, впервые за время полномасштабного вторжения РФ в Украину попали три фирмы из Китая.

По словам официальных лиц, дискуссии по согласованию нового пакета санкций будут продолжаться на следующей неделе. Сторонники пакета санкций надеются достичь согласия в следующую среду, чтобы успеть одобрить санкции до 24 февраля.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, Эстония призывает Европейский Союз конфисковать 150 млрд евро замороженных российских активов. Причем сделать это нужно до президентских выборов в США в 2024 году, считают в Эстонии.

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