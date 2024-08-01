Венгрия и Словакия получат российскую нефть транзитом через Украину: Еврокомиссия вынесла первый вердикт в скандале с "Лукойлом"

Решение Украины ввести санкции против российской компании "Лукойл" не угрожает энергетической безопасности Венгрии и Словакии. Транзит нефти через нефтепровод "Дружба" может законно продолжаться даже сейчас, т.к. формально "Лукойл" перестает быть владельцем нефти уже на границе РФ с Украиной.

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Далее российская нефть считается собственностью европейских компаний-импортеров. Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии (ЕК) по торговле Валдис Домбровскис, передает Reuters.

Оценка ЕК, по данным агентства, содержится в письме, адресованном министрам иностранных дел Венгрии и Словакии. Домбровскис в частности сообщил, что решение основано на информации, полученной от венгерской энергокомпании MOL.

"Нефть переходит в собственность торговых компаний на российско-украинской границе, в связи с чем не подпадает под санкции... Службы Еврокомиссии предварительно пришли к выводу, что срочные консультации, по-видимому, не являются оправданными, поскольку в настоящее время нет никаких признаков непосредственного риска для безопасности поставок", – говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль после переговоров со своим словацким коллегой Робертом Фицо заявлял, что Украина остается надежным транзитером, "но только для тех стран, которые ценят свободу и верховенство права"."Санкции, введенные Украиной, не представляют угрозы для энергетической безопасности Словакии. Угроза – Россия, ее гибридная энергетическая война против словацкого народа, ее шантаж и политические ультиматумы", – пояснил Шмыгаль.

Напомним, во второй половине июля Венгрия и Словакия заявили о прекращении поставок через Украину нефти от российской компании "Лукойл", внесенной в список санкций СНБО. Поэтому обе страны обвинили Украину в нарушении Соглашения об ассоциации в ЕС и обратились к Еврокомиссии с требованием начать консультации по торговой части этого соглашения с Украиной. Кроме того, ряд высокопоставленных словацких политиков прибегли к шантажу и угрозам:

премьер-министр Роберт Фицо заявил, что это "кризисная ситуация и Словакия не намерена быть заложником украино-российских отношений" и поддержал Венгрию в решении заблокировать европейский фонд для военной помощи Украине;

Украине; министр иностранных дел Юрай Бланар обвинил Еврокомиссию в умышленном затягивании времени на разрешение ситуации;

министр обороны Роберт Калиняк и президент Питер Пеллегрини пригрозили прекращением поставок электроэнергии и автогаза в Украину. Впрочем, такими поставками занимаются преимущественно частные компании, которые на этом зарабатывают.

Спикер Министерства иностранных дел (МИД) Украины Сергей Тихий при этом заявлял, что Украина готова принять участие в консультациях о разрешении конфликта с Венгрией и Словакией. Главное условие – такие консультации должны быть созваны на общеевропейском уровне.

Как сообщал OBOZ.UA, в Венгрии при этом потребовали от Украины ослабления санкций против РФ. В обмен правительство Орбана обещает разблокировать европейский фонд военной помощи нашей стране.

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