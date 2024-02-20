Вагоны "штурмовали" около 250 фермеров: польская полиция раскрыла детали инцидента с порчей зерна

Польская полиция предоставила свою информацию об инциденте с высыпанным зерном на границе Польши и Украины. По словам правоохранителей, в акции принимали участие около 250 польских протестующих, а основные действия предпринимала служба охраны железной дороги.

Об этом рассказала спикер полиции Перемышля Йоанна Голиш, пишет "Укринформ". "Сейчас полицейские находятся в этом месте, они выполняют свою работу", – отметила Голиш.

Она уточнила, что около 11:30 по местному времени группа из приблизительно 250 фермеров направилась к железнодорожным путям. По словам Голиш, там протестующие "находились недлительное время".

"На месте не произошло столкновений, полиция не применяла средства непосредственного принуждения. А в связи с тем, что было высыпано зерно, то, в первую очередь, свои действия выполняла служба охраны железной дороги", – уточнила Голиш.

Впрочем, пока так и не известно, будет ли открыто производство по факту порчи имущества. В полиции лишь сказали, что говорить о последующих действиях правоохранителей "слишком рано", т.к. инцидент произошел "недавно".

Напомним, по данным Министерства инфраструктуры Украины, протестующие поляки 20 февраля высыпали около 4 тонн кукурузы из двух вагонов-зерновозов. И это при том, что Украина не вообще продает кукурузу в Польшу.

Испорченная агропродукция шла транзитом в Германию, поезда продолжили движение. О несанкционированном вмешательстве в работу железной дороги уже проинформированы:

польские правоохранительные органы:

Польские железные дороги:

посольство Украины в Польше.

В то же время в "Укрзалізниці" напомнили, что все вагоны на границе проверяют контролирующие органы Польши, их опломбируют. Это делает невозможным попадание украинского зерна на рынок Польши. По состоянию на 20 февраля в ожидании перегрузки находятся еще около 40 украинских грузовых вагонов.

Поляки уже рассыпали украинское зерно ранее

Этот случай – не первый, когда польские протестующие рассыпали украинское зерно. 11 февраля неподалеку от пункта пропуска "Дорогуск" протестующие поляки напали на украинские грузовики и высыпали часть зерна из кузовов на асфальт.

Пострадали грузы трех фур, которым пришлось вернуться в Украину. В общей сложности из каждого грузовика высыпалось примерно по тонне украинского зерна, которое везли на экспорт транзитом через Польшу со всеми соответствующими документами и пломбами.

После инцидента полиция Хелма начала собирать материалы для расследования. Также районная прокуратура Хелма в Польше открыла дело по факту порчи украинского зерна.

Как сообщал OBOZ.UA, блокада польскими фермерами границы Украины принесет огромные убытки самим полякам. Причем эти потери могут быть даже более заметными, чем потери Украины. Дело в том, что Польша поставляет в нашу страну более дорогостоящие товары, чем Украина в Польшу.

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