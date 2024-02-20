Поляки сами заплатят за блокаду границы Украины: бизнес и бюджет ждут потери

Блокада польскими фермерами границы Украины принесет огромные убытки самим полякам. Причем эти потери могут быть даже более заметными, чем потери Украины. Дело в том, что Польша поставляет в нашу страну более дорогостоящие товары, чем Украина в Польшу.

Об этом рассказал вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков (АсМАП) Владимир Балин в эфире телемарафона. Он напомнил: о том, что забастовка аграриев ударит по ним самим, предупредил даже министр сельского хозяйства Польши.

"Если говорить об объемных показателях (импорта. – Ред.), то, может, у нас они немного и больше, чем у поляков. Но если говорить о деньгах, то, думаю, товары импортируемой в Украину аграрной продукции в несколько раз дороже. И это будет влияние именно на польскую экономику. Надо понимать, что Украина тоже может что-то не импортировать, украинские перевозчики тоже могут не пускать польских перевозчиков, если они объехали очередь. Мы можем проводить зеркальные мероприятия. Но мы не будем ни в коем случае совершать уголовные преступления и портить чужое имущество", – объяснил Балин.

Эксперт напомнил, что и в Украине, и в Польши существует много предприятий, которые ориентированы на кооперацию между двумя странами. И это означает, что потери не могут односторонними.

"Польская экономика потеряет очень большие деньги. Потому что есть предприятия, которые имеют высокий уровень кооперации Украины с Польшей. Есть предприятия, импортирующие в Украину польские товары и наоборот. По нашим оценкам эти происходящие забастовки наносят польскому бюджету и польской экономике значительный ущерб. Больше, чем даже экономике Украины", – отметил Балин.

Он отметил, что, по данным Нацбанка Украины, только в ноябре из-за блокирования границы Украина потеряла около 1 млрд евро. Балин считает, что такие расчеты ежемесячных потерь актуальны до сих пор. "И не меньшие потери понесли поляки. Потому, кто от этого выиграет, можно только догадываться", – подчеркнул Балин.

В то же время, нельзя говорить о том, что потери Украины из-за блокады малы или несущественны. Как отмечал ранее глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), только по итогам февраля украинский бюджет недополучит 7,7 млрд грн таможенных поступлений.

А по словам ведущего научного сотрудника Института экономических исследований и политических консультаций, эксперта по инфраструктуре Ирины Коссе, под угрозой оказались украинские экспортеры. Специалистка отметила, что если поляки остановят железнодорожные перевозки, сильнее всего пострадают такие секторы украинской экономики:

Добывающая отрасль. "На железной дороге за границу вывозится много руды, это железная и марганцевая руда", – объяснила Коссе.

Производство строительных материалов , которые тоже активно экспортируются.

, которые тоже активно экспортируются. Аграрный сектор. "30-40% (объема экспорта. – Ред.) – это все-таки зерно, растительное масло и другие продукты агропереработки", – напомнила эксперт.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, блокировка транспорта – в частности, автобусов с пассажирами – на польской границе будет иметь тяжелые социально-политические последствия для обеих стран. Более того, это является прямой угрозой безопасности обороняющейся страны, предупредили в Министерстве инфраструктуры Украины.

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