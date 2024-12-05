В украинских обменниках заметно переписали стоимость доллара: по какому курсу теперь покупают

В обменниках Украины изменили курс доллара. В полдень 5 декабря они определили его в средние 41,52/41,84 грн (покупка/продажа). Это на 13 коп. дешевле в покупке, чем днем ранее, но осталось на прежнем уровне в продаже.

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В банках же выставили курс на среднем уровне 41,5/41,95 грн (покупка/продажа). Это:

на 2 коп. дешевле в продаже, чем днем ранее;

осталось на прежнем уровне в покупке.

В целом же крупные учреждения продают валюту по 41,83-41,99 грн. Так:

ПриватБанк – 41,9 грн;

ПУМБ – 41,99 грн;

Райффайзен Банк – 41,83 грн;

Сенс Банк – 41,95 грн;

Укрсиббанк – 41,95 грн;

OTP Bank – 41,85 грн.

Покупают же они ее по 41,3-41,5 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,3 грн;

ПУМБ – 41,5 грн;

Райффайзен Банк – 41,4 грн;

Сенс Банк – 41,5 грн;

Укрсиббанк – 41,4 грн;

OTP Bank – 41,35 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Чего ожидать от курса в 2025 году

В то же время, по словам неправительственных финансовых экспертов, в 2025 году в Украине не стоит ожидать курсовых потрясений. По мнению аналитиков, ситуация будет стабильной.

В частности, прогнозируется, что на конец года курс доллара будет находиться на уровне 45,7 грн – тогда как в госбюджет заложен средний курс 45 грн. А на конец 2024-го – 42,2 грн. Что немногим выше заложенного в госбюджет-2024 – 42,1 грн.

Дело в том, отметил глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук, что Нацбанк будет располагать всеми необходимыми ресурсами для того, чтобы контролировать валютный рынок. Ведь международные партнеры пообещали достаточно большие объемы финансовой помощи – "почти 40 млрд долларов".

"В конечном итоге эти средства придут на счета Национального банка и пополнят резервы. Нацбанк сможет их в полной мере использовать, чтобы держать валютный рынок достаточно стабильным и не допускать каких-либо изменений обменного курса", – объяснил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай рассказал, что Нацбанк заинтересован в том, чтобы гривневые депозиты и облигации оставались привлекательными для населения, то есть их доходность перекрывала годовую девальвацию гривни. А потому те украинцы, которые просто скупают иностранную валюту, в т. ч. доллары, и хранят ее дома вместо покупки облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ) или открытия депозита, теряют стоимость этих средств.

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