В украинских обменниках продают доллар по новому курсу: сколько теперь стоит валюта

В украинских обменниках ощутимо переписали курс доллара. В полдень 29 апреля они определили его в средние 41,02/41,6 грн (покупка/продажа). Это на 1 коп. выше в покупке, но на 9 коп. ниже в продаже, чем днем ранее.

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Изменили курс наличного доллара и в банках. Там его выставили на среднем уровне 41,3/41,95 грн (покупка/продажа), что:

на 8 коп. ниже в продаже;

осталось на прежнем уровне в покупке.

В целом же, крупные учреждения продают валюту по 41,74-42 грн. Так:

ПриватБанк – 41,8 грн;

Райффайзен Банк – 41,74 грн;

ПУМБ – 42 грн;

Универсал Банк – 41,9 грн;

Сенс Банк – 41,99 грн;

Укрсиббанк – 41,95 грн;

Таскомбанк – 41,85 грн;

абанк – 42 грн;

Прокредит Банк – 41,95 грн.

Покупают же они ее по 40,9-41,5 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,2 грн;

Райффайзен Банк – 41,48 грн;

ПУМБ – 41,4 грн;

Универсал Банк – 40,9 грн;

Сенс Банк – 41,5 грн;

Укрсиббанк – 41,3 грн;

Таскомбанк – 41,2 грн;

абанк – 41,3 грн;

Прокредит Банк – 41,35 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

В Украине готовятся переписывать курс

В то же время, по прогнозу финансового эксперта Алексея Козырева, до конца текущей рабочей недели (2 мая) курс доллара в банках будет находиться в пределах от 41,2 до 42,2 грн. То есть не исключается снижение курса в покупке при росте в продаже.

В обменниках же доллар может вырасти как в покупке, так и в продаже. По словам аналитика, курс в них будет находиться в тех де пределах, что и в банках – от 41,2 до 42,2 грн.

В целом же, отметил Козырев, на ситуацию на ватном рынке будут влиять разные факторы. В частности:

Окончание месяца.

"Клиенты и банки будут закрывать свои соглашения и расчеты на отчетную дату. Обычно это увеличивает активность как экспортеров, так и импортеров, и в конечном счете повышает статистику торгов на межбанке", – объяснил аналитик.

Интервенции Нацбанка.

Как объяснил Козырев, из-за повышенный спрос на валюту, на этой неделе Нацбанку придется практически ежедневно продавать доллар на межбанке. Целью этого будет поддержка курс гривни.

"Кроме того, скорее всего, НБУ снова будет периодически проводить адресные продажи доллара отдельным крупнейшим клиентам-госкомпаниям оборонного сектора, энергетики, критической инфраструктуры и тому подобное. Чтобы их операции "не раскачивали" оставшийся межбанк", – прогнозирует аналитик.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинским банкам и обменникам запрещено отказывать клиентам в приеме иностранной валюты – в частности, долларов – на основании номинала, внешнего вида или года выпуска купюр. Подобные действия являются нарушением требований законодательства Нацбанка и могут расцениваться как мошенничество. А потому на такие учреждения стоит жаловаться регулятору – для проведения им соответствующей проверки.

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