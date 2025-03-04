В украинских обменниках приготовились ощутимо менять курс доллара: какой прогнозируется курс

В ближайшие дни в украинских обменниках ожидается заметное изменение курса доллара. По прогнозам, до конца текущей рабочей недели (7 марта) он будет находиться в пределах от 41,3 до 42,05 грн. Вечером же 4 марта обменные пункты покупают валюту по 41,13 грн, а продают по 41,68 грн. То есть не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

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А вот в банках прогнозируется снижение курса в покупке и рост в продаже. Как рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев, стоимость валюты в них будет находиться в пределах от 41,1 до 42,1 грн. Вечером же 4 марта банки:

покупают доллар в среднем по 41,4 грн;

продают по 41,95 грн.

В целом, отметил эксперт, население продолжит активно покупать валюту по всем сегментам валютного рынка. Особенно в первые дни марта, когда лимиты на покупку валюты на карты в пределах эквивалента 50 тыс. грн и на депозиты от 3 месяцев в пределах эквивалента 200 тыс. грн "еще не закрыты покупками".

"Среди сезонных факторов на этой неделе сезонных факторов стоит отметить приближение 8 марта. Как бы то ни было, мужское население пытается побаловать своих представительниц прекрасного пола. Соответственно, растет спрос на импортные товары, даже в условиях войны", – рассказал Козырев.

В то же время, резюмировал он, в ближайшую неделю геополитика будет главным фактором, влияющим на курс доллара в Украине. Ведь:

Реальные договоренности с США "зависли в воздухе".

Европа пока не достигла консенсуса относительно единой поддержки Украины в войне против России.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, ПриватБанк запустил услугу автоматического обмена валют, в частности долларов, с помощью устройства АТМ-Recycler. При обмене используется наличный курс ПриватБанка.

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