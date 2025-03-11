В украинских обменниках "отказались" от старого курса доллара: сколько теперь стоит валюта

В украинских обменниках ощутимо вырос курс доллара. Утром 11 марта они определили его в средние 40,93/41,52 грн (покупка/продажа), что на 17 коп. выше в покупке и на 14 коп. в продаже, чем днем ранее.

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Подорожал доллар и в банках. Там его курс выставили на среднем уровне 41,1/41,65 грн (покупка/продажа), что:

на 7 коп. выше в покупке;

на 5 коп. в продаже.

В целом, крупные учреждения продают валюту по 41,49-41,8 грн. Так:

ПриватБанк – 41,55 грн;

ПУМБ – 41,7 грн;

Райффайзен Банк – 41,49 грн;

Сенс Банк – 41,6 грн;

Укрсиббанк – 41,65 грн;

Кредобанк – 41,54 грн;

Таскомбанк – 41,7 грн;

абанк – 41,8 грн;

Прокредит Банк – 41,65 грн.

Покупают же они ее по 40,95-41,21 грн. В частности:

ПриватБанк – 40,95 грн;

ПУМБ – 41,1 грн;

Райффайзен Банк – 41,05 грн;

Сенс Банк – 41,15 грн;

Укрсиббанк – 41,05 грн;

Кредобанк – 41,21 грн;

Таскомбанк – 41,05 грн;

абанк – 41,2 грн;

Прокредит Банк – 41,1 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Прогноз курса доллара в Украине на неделю

В свою очередь, финансовый аналитик Алексей Козырев рассказал, что в ближайшие дни в украинских обменниках ожидается заметное изменение курса доллара. По его словам, до конца текущей рабочей недели (14 марта) он будет находиться в пределах от 41 до 41,7 грн. То есть не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

В банках же ожидается снижение курса в покупке при росте в продаже. По прогнозу, стоимость валюты в них будет находиться в пределах от 40,85 до 41,85 грн.

В целом, отметил эксперт, за прошлую неделю (3-9 марта) на межбанке курс доллара при продаже просел на 38 копеек – что является позитивным моментом для гривни. Однако говорить о том, что в ближайшие дни ничто не будет влиять на нацвалюту нельзя – на нее будут оказывать давление:

геополитические

экономические

военные факторы.

В то же время, отметил он, сейчас украинцы держат на счетах в банках около 1,3 трлн. грн. (в эквиваленте). Бизнес – примерно столько же. Следовательно, отток даже части этих сумм на валютный рынок "чрезвычайно опасен для стабильности курса нацвалюты".

"Поэтому НБУ своими решениями дает финучреждениям возможность стерилизовать значительные суммы "горячих" денег. Чтобы устранить угрозу сильной девальвации", – резюмировал Козырев.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, перехода Украины с доллара на евро в качестве курсообразующей валюты в ближайшее время не будет. При благоприятных обстоятельствах этого стоит ожидать не ранее чем через 3 года. В то же время об отказе от гривни речь не идет, а потому скупать евро, чтобы запастись валютой, смысла нет.

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