В украинских обменниках ощутимо переписали курс: сколько теперь стоит доллар

В украинских обменниках ощутимо подорожал доллар – особенно в покупке. Утром 18 октября там установили курс валюты на среднем уровне 41,25/41,6 грн (покупка/продажа), что сразу на 42 коп. дороже в покупке и на 7 коп коп. в продаже, чем днем ранее.

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Банки же выставили курс на среднем уровне 41,08/41,54 грн (покупка/продажа). Это на 3 коп. дороже в покупке, но на 1 коп. дешевле в продаже, чем днем ранее.

В целом же крупные учреждения покупают валюту по 40,9-41,1 грн. Так:

ПриватБанк – 40,9 грн;

Укрэксимбанк – 40,95 грн;

ПУМБ – 41,1 грн;

Райффайзен Банк – 40,9 грн;

Сенс Банк – 41,1 грн;

Креди Агриколь Банк – 41 грн;

OTP Bank – 41 грн.

Продают они доллар по 41,4-41,6 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,5 грн;

Укрэксимбанк – 41,55 грн;

ПУМБ – 41,6 грн;

Райффайзен Банк – 41,47 грн;

Сенс Банк – 41,55 грн;

Креди Агриколь Банк – 41,49 грн;

OTP Bank – 41,4 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Обменники Украины готовятся ощутимо менять курс

В то же время, в украинских обменниках ожидается существенное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, в течение следующей недели (21-27 октября) стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 41,2-41,7 грн. Таким образом, не исключается снижение курса в покупке, и рост в продаже.

А вот в банках ожидается рост как в покупке, так и в продаже. По прогнозам, с понедельника курс доллара в них будет находиться в пределах 41,2-41,7 грн.

"На следующей неделе сохранится равновесие между спросом и предложением. А дальнейший рост курсов будет слишком медленным и малозаметным", – рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

В то же время, подчеркнул он, до конца года курс доллара может достигнуть отметки в 42 грн. Впрочем, неодномоментно – "это движение потенциально может растянуться на 2 месяца".

"С 21 по 27 октября продлится период относительного курсового затишья. Хотя это не исключает ежедневные курсовые изменения", – резюмировал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине выгоднее покупать доллар утром и в конце недели, тогда валюта при других стабильных условиях может стоить немного меньше. Если вы совершаете операции на значительную сумму, то некоторые обменники могут предложить индивидуальный, более выгодный курс.

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