В украинских обменниках не стали удерживать доллар: какой теперь курс
В украинских обменниках заметно вырос курс доллара. В полдень 30 июля они определили его в средние 41,29/41,85 грн (покупка/продажа), что на 12 коп. выше в покупке и на 4 коп. в продаже, чем днем ранее.
А вот в банках произошли менее заметные изменения. Там стоимость наличной валюты выставили на среднем уровне 41,45/41,95 грн (покупка/продажа). Что на 3 коп. ниже в покупке.
В целом крупные учреждения продают доллар по 41,95-42,1 грн. Так:
- ПриватБанк – 41,95 грн;
- Райффайзен Банк – 41,96 грн;
- ПУМБ – 42,1 грн;
- Сенс Банк – 42 грн;
- Укрсиббанк – 41,99 грн;
- Таскомбанк – 42,1 грн;
- абанк – 42,1 грн;
- Прокредит Банк – 42,03 грн.
Покупают они его по 41,35-41,69 грн. В частности:
- ПриватБанк – 41,35 грн;
- Райффайзен Банк – 41,69 грн;
- ПУМБ – 41,5 грн;
- Сенс Банк – 41,6 грн;
- Укрсиббанк – 41,4 грн;
- Таскомбанк – 41,45 грн;
- абанк – 41,4 грн;
- Прокредит Банк – 41,45 грн.
Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.
Следует ли скупать доллары
В то же время в экспертной среде не советуют как вкладывать все свои сбережения в валюту, так и выбирать для этого только одну из возможных. В частности, финансовый эксперт Алексей Козырев советует украинцам инвестировать в валюту лишь до 30% сбережений.
При этом 50% этих средств, по его словам, стоит вложить в гривневые инструменты с фиксированной доходностью. В частности, депозиты, облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), облигации самых известных украинских эмитентов.
И лишь остальное – в наличные. Причем, по его словам, следует собрать т.н. валютный портфель – то есть инвестировать средства в разные валюты. По словам Козырева, оптимальной пропорцией станет:
- до 50% вложить в доллар;
- до 40% – в евро;
- до 10% – в швейцарский франк.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине ожидается заметный рост официального курса доллара. В экспертных кругах прогнозируют: в августе он будет находиться в пределах 41,8-42,4 грн.
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