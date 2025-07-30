В украинских обменниках не стали удерживать доллар: какой теперь курс

В украинских обменниках заметно вырос курс доллара. В полдень 30 июля они определили его в средние 41,29/41,85 грн (покупка/продажа), что на 12 коп. выше в покупке и на 4 коп. в продаже, чем днем ранее.

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А вот в банках произошли менее заметные изменения. Там стоимость наличной валюты выставили на среднем уровне 41,45/41,95 грн (покупка/продажа). Что на 3 коп. ниже в покупке.

В целом крупные учреждения продают доллар по 41,95-42,1 грн. Так:

ПриватБанк – 41,95 грн;

Райффайзен Банк – 41,96 грн;

ПУМБ – 42,1 грн;

Сенс Банк – 42 грн;

Укрсиббанк – 41,99 грн;

Таскомбанк – 42,1 грн;

абанк – 42,1 грн;

Прокредит Банк – 42,03 грн.

Покупают они его по 41,35-41,69 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,35 грн;

Райффайзен Банк – 41,69 грн;

ПУМБ – 41,5 грн;

Сенс Банк – 41,6 грн;

Укрсиббанк – 41,4 грн;

Таскомбанк – 41,45 грн;

абанк – 41,4 грн;

Прокредит Банк – 41,45 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Следует ли скупать доллары

В то же время в экспертной среде не советуют как вкладывать все свои сбережения в валюту, так и выбирать для этого только одну из возможных. В частности, финансовый эксперт Алексей Козырев советует украинцам инвестировать в валюту лишь до 30% сбережений.

При этом 50% этих средств, по его словам, стоит вложить в гривневые инструменты с фиксированной доходностью. В частности, депозиты, облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), облигации самых известных украинских эмитентов.

И лишь остальное – в наличные. Причем, по его словам, следует собрать т.н. валютный портфель – то есть инвестировать средства в разные валюты. По словам Козырева, оптимальной пропорцией станет:

до 50% вложить в доллар;

до 40% – в евро;

до 10% – в швейцарский франк.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине ожидается заметный рост официального курса доллара. В экспертных кругах прогнозируют: в августе он будет находиться в пределах 41,8-42,4 грн.

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