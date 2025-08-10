В украинских обменниках готовятся к новому курсу: что будет с долларом с понедельника

В украинских обменниках ожидается заметное изменение наличного курса доллара. По прогнозу, на следующей неделе (11-17 августа) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,65-42,2 грн. В то же время вечером 9 августа там покупали ее в среднем по 40,81 грн, а продавали по 41,63 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

Такие же процессы прогнозируются в банках. Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, курс в них будет находиться в тех же пределах, что и в обменниках – 41,6-42,2 грн.

Вечером же 9 августа там покупали доллар в среднем по 41,25 грн. А продавали по 41,75 грн.

При этом подчеркивается: разница между курсами купли и продажи будет оставаться в предыдущих пределах. В частности:

До 0,5-0,6 грн в банках.

До 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки на наличном рынке составит 0,2-0,3 грн в банках. А также 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продаж – 0,1-0,2 грн в банках. И 0,3-0,5 грн в обменниках.

"По-прежнему механизмы режима управляемой гибкости будут действовать по полной: поэтому не стоит ожидать, что текущие колебания, межкурсовая разница как-то существенно изменятся. Как и на протяжении последних нескольких месяцев, речь идет о "копеечных" неугрожающих курсовых изменениях, причем, как вверх, так и вниз", – объяснил сложившуюся на рынке ситуацию банкир.

В целом же, отметил он, курс доллара будет зависеть как от действий регулятора, так и от текущей конъюнктуры. Поскольку "не исключено, что предложение может значительно возрасти" – ведь перед жатвой агрохолдинги реализуют избыток валюты, что "может уменьшить расхождения с уровнем спроса".

"Валютный рынок будет жить по правилам лета без особых нововведений: вполне возможно, что текущие курсовые изменения будут напоминать несколько предыдущих недель. Рынок остается достаточно стабильным", – резюмировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по словам банкира, обмен именно долларов на гривни можно считать чрезвычайным событием для украинцев. Ведь, по его словам, сбережения в валюте хранятся не для того, чтобы не продавать их – а ради создания "финансовой подушки", которая может частично покрыть инфляционные риски.

