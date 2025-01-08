В украинских банках покупают доллар по новому курсу: сколько стоит

Украинские банки ощутимо повысили курс наличного доллара. В полдень 8 января они определили его в средние 42,15/42,75 грн (покупка/продажа), что на 15 коп. дороже в покупке и на 5 коп. в продаже, чем днем ранее.

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В целом же, крупные учреждения продают валюту по 42,68-42,9 грн. Так:

ПриватБанк – 42,75 грн;

Ощадбанк – 42,8 грн;

ПУМБ – 42,9 грн;

Райффайзен Банк – 42,7 грн;

Сенс Банк – 42,68 грн;

Укрсиббанк – 42,75 грн;

Креди Агриколь Банк – 42,69 грн.

Покупают же они ее по 41,8-42,15 грн. В частности:

ПриватБанк – 42,15 грн;

Ощадбанк – 42,15 грн;

ПУМБ – 42,2 грн;

Райффайзен Банк – 41,8 грн;

Сенс Банк – 42,15 грн;

УкрСиббанк – 42,1 грн;

Креди Агриколь Банк – 42,15 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Переписали курс доллара и в обменниках. Там его определили в средние 42,19/42,71 грн (покупка/продажа). Это:

на 5 коп. дороже в покупке;

на 2 коп. дешевле в продаже, чем днем ранее.

В Украине прогнозируется заметное изменение курса доллара

В то же время в начале 2025 года в Украине ожидается рост курса доллара – однако некритический. В банковском секторе прогнозируют, что за I квартал (январь-март) валюта вырастет на около 0,8 грн – до 42-42,8 грн/доллар.

Впрочем, отмечается, этот рост в последующие месяцы может сойти на нет. После чего курсовые изменения станут медленнее.

"Курсовые показатели доллара США вряд ли выйдут из-под контроля. …В первом квартале рост курса доллара как основной валюты может составить в среднем 2 процентных пункта (около 0,8 грн). То есть не будет считаться катастрофой, если в конце марта курс будет находиться в коридоре от 42-42,8 грн", – рассказал OBOZ.UA вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов.

При этом он подчеркнул: Нацбанк "по примеру 2024 года" может применить стратегию сглаживания в регулировании рынка. Согласно ей, темпы роста курсов валют:

могут быть умеренными;

станут "действенным средством для сдерживания инфляции".

"На валютном рынке будет действовать режим управляемой гибкости, что сделает невозможным курсовую аритмию. Нацбанк будет прилагать усилия для сбалансирования спроса и предложения, а значит, курсовые колебания будут на удовлетворительном уровне", – резюмировал Мамедов.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на 8 января Нацбанк обновил официальный курс доллара до 42,23 грн. Что на 3 коп. превышает предыдущий. А также является рекордным в истории Украины.

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