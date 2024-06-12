В Украине зарегистрировали законопроект о бронировании перевозчиков: подробности

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который позволит предприятиям в сфере автомобильного транспорта бронировать 100% своих военнообязанных работников, включая ФЛП. Инициатива стремится обеспечить непрерывную работу критически важных для экономики транспортных компаний в условиях военного положения.

Об этом говорится в карточке законопроекта №11334 на сайте Верховной Рады. Автором законопроекта выступает народный депутат Владимир Крейденко из фракции "Слуга Народа", также являющийся заместителем председателя парламентского Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры.

Ранее Крейденко обращался в Кабинет Министров с предложением предоставить перевозчикам право бронировать 100% своих работников, независимо от организационно-правовой формы хозяйствования. На момент регистрации законопроекта на странице Верховной Рады не было ни текста, ни сопроводительных документов. Однако известно, что эта инициатива преследует цель расширить возможности бронирования для предприятий в сфере автомобильного транспорта, включая физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

Во время заседания Верховной Рады 7 июня Владимир Крейденко обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю, отмечая важность поддержки международных перевозок грузов и пассажиров. По его словам, услуги международных перевозок грузов автомобильным транспортом предоставляют более 32 тысяч перевозчиков, из которых почти 24 тысячи – это ФЛП.

Кроме того, около 3 тысяч перевозчиков занимаются международными перевозками пассажиров, и 64% из них также являются ФЛПами. Действующее законодательство не предусматривает процедуру бронирования для ФЛП, что создает значительные трудности для этих предпринимателей.

Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что правительство подготовило изменения в Порядок бронирования, чтобы учесть интересы перевозчиков. Исполняющий обязанности министра инфраструктуры Василий Шкураков добавил, что правительство активно работает над урегулированием вопроса бронирования для ФЛП. Он также отметил, что система признания международных перевозчиков как экономически важных усовершенствована, что позволяет бронировать водителей.

В настоящее время перевозчики грузов и пассажиров могут бронировать от мобилизации только 50% своих военнообязанных работников. Для этого предприятие должно быть признано критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности государства. Однако новый законопроект направлен на то, чтобы расширить эти возможности и предоставить перевозчикам большую гибкость в вопросах бронирования.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, вводящий концепцию экономического бронирования, позволяющий субъектам хозяйствования бронировать критических для экономики работников, уплачивая повышенный военный сбор в 20 тыс. грн в месяц. Этот механизм стремится сохранить труднозаменимых специалистов и обеспечить непрерывную работу предприятий во время войны.

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