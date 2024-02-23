В Украине урезали индексацию пенсий, роста на 13% не будет: Шмыгаль озвучил решение Кабмина

Кабинет министров Украины официально утвердил проведение индексации пенсий с 1 марта. Согласно новым расчетам правительства, пенсии удастся повысить в среднем на 8%, а не 13%, как ожидалось ранее. Также среднюю пенсию не "дотянут" до обещанных 6000 грн. Среднее повышение составит лишь 322 грн, а индексацию более 1500 грн не получит никто.

О решении сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил, что индексация затронет более 10 млн украинцев:

9,5 млн гражданских пенсионеров;

почти 600 тыс. пенсионеров силовых ведомств;

почти 100 тыс. "чернобыльцев".

"Это уже третья индексация за время полномасштабной войны. Пенсии будут повышены почти на 8%. Средний размер повышения составит 322 грн, а средняя пенсия вырастет до 5 717 грн", – рассказал Шмыгаль. Средняя пенсия по состоянию на 1 января 2024 года, напомним, составляла 5 385 грн.

В Минцсоцполитики уточнили, что индексация-2024 сосредоточится на повышении самых низких пенсий. Также был установлен максимальный размер индексации – он будет временно составлять 1500 тыс. грн для всех получателей пенсий и страховых выплат. "Это делается для того, чтобы повысить пенсию для как можно большего количества людей", – объяснили в Минсоце.

Отметим, что предыдущие расчеты, которые озвучивали в правительстве, были значительно более оптимистичными. Так, еще в январе Шмыгаль анонсировал, что по предварительным расчетам, пенсии возрастут в среднем на 13%. А в 2023 году он обещал, что в результате индексации-2024 средняя пенсия достигнет 6000 грн.

Следует понимать, что речь идет исключительно о средних показателя. Персональный же размер индексации рассчитывается по формуле, прописанной в законе. Половину уровня инфляции за прошлый год прибавляют к 50% от среднего годового (учитываются данные за последние три года) показателя роста зарплат. При этом следует учитывать, что для индексации берется только "тело" пенсии без каких-либо надбавок.

Как сообщал OBOZ.UA, требования к стажу для получения пенсий в Украине уже скоро не сможет выполнить большинство будущих пенсионеров. В этом году для того, чтобы получить пенсию в 60 лет, нужно иметь 31 год стажа. Уже в следующем году требования увеличат на 12 месяцев. Постепенно только имеющие 35 лет стажа смогут вовремя получать пенсию. Другим придется работать до 63 или даже 65 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!