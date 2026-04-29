Нардепы провалили закон о публичных закупках – не хватило трех голосов: под угрозой $3,5 млрд от Всемирного банка

Верховная Рада (ВРУ) не приняла законопроект №11520 о публичных закупках – за него проголосовали лишь 223 депутата при необходимых 226. Из-за этого Украина рискует не получить $3,5 млрд помощи от Всемирного банка, которые должны были пойти на пенсии, зарплаты и социальные расходы.

Законопроект №11520 предусматривает обновление правил публичных закупок в соответствии с европейским законодательством – в частности директивы ЕС 2014/24/ЕС. Его цель – сделать систему закупок более прозрачной, конкурентной и защищенной от коррупционных рисков.

Фактически это один из шагов к полноценной интеграции Украины в европейское экономическое пространство. Однако документ вызвал значительный резонанс еще на этапе подготовки.

В предыдущей версии законопроекта эксперты и антикоррупционные организации обнаружили ряд норм, которые создавали потенциальные коррупционные риски. Среди них:

возможность закрывать информацию о закупках под предлогом "рисков безопасности";

изменение принципа отбора победителя с "наиболее экономически выгодного предложения" на субъективно "лучшее";

расширение полномочий правительства для обхода конкурентных процедур.

Такие положения, по оценкам экспертов, могли фактически откатить систему назад к непрозрачным практикам, которые в Украине уже ассоциировались со скандалами вроде "яиц по 17 гривен". После огласки профильный комитет Верховной Рады доработал документ и изъял эти нормы.

Обновленная версия законопроекта, по оценкам экспертов и Центра противодействия коррупции, уже соответствовала требованиям Европейского Союза и не содержала критических коррупционных рисков. Именно в таком виде документ и был вынесен на голосование во втором чтении.

Антикоррупционные организации прямо призывали депутатов поддержать его, подчеркивая, что принятие закона является частью международных обязательств Украины. Несмотря на это, парламент не смог мобилизовать достаточное количество голосов.

Законопроект не поддержала часть депутатов из разных фракций, в частности провластной, а также оппозиционных политических сил. Формальной причиной стало именно недобор трех голосов.

Принятие этого законопроекта было условием для получения Украиной $3,5 млрд от Всемирного банка – средств, которые планировалось направить в государственный бюджет. Деньги должны были пойти на:

выплату пенсий;

зарплаты учителям;

зарплаты врачам;

финансирование социальных программ;

другие критические бюджетные расходы.

Законопроект №11520 не отклонен окончательно – его направили на повторное второе чтение. Документ могут доработать или повторно вынести на голосование.

