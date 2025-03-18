В Украине провели аудит помощи от США: что показала проверка на $30 млрд
Проверка международной бюджетной поддержки на 30 млрд долларов, предоставленная Соединенными Штатами Украине в 2022-2024, не выявила нарушений. Таким образом, результаты четырех аудитов подтвердили эффективное использование средств, что страна получила от администрации экспрезидента Джо Байдена.
Об этом сообщили в Счетной палате, которая при поддержке Офиса правительственной подотчетности США (GAO) и проводила проверки. Отмечается, что благодаря рекомендациям этого учреждения удалось повысить финансовую дисциплину, прозрачность и сохранение доверия международных партнеров.
Финансовая поддержка США и ее значение
Отмечается, что общая сумма прямой бюджетной поддержки, оказанной правительством США, превысила 30 млрд долларов. Эти средства были критически важны для поддержания экономической и социальной стабильности во время войны. Основные направления поступления средств:
- проект PEACE in Ukraine – 27,05 млрд долларов, из которых 12,7 млрд направлено на выплаты Пенсионному фонду Украины;
- дополнительное соглашение о бюджетной поддержке – 1,7 млрд долларов;
- грант Целевого фонда многостороннего донорского сотрудничества – 1,1 млрд. долларов.
Эти средства позволили избежать финансового кризиса, обеспечить бесперебойные социальные выплаты, поддержать систему здравоохранения, своевременно выплачивать заработную плату педагогам и медикам.
Результаты аудитов: эффективность использования средств
Счетная палата провела четыре аудита использования бюджетной поддержки США. Они подтвердили, что средства использовались в соответствии с определенными целями и помогли сохранить устойчивость государственных финансовых систем. Основные выводы аудитов:
- Финансовый аудит гранта многостороннего донорского фонда подтвердил достоверность финансовой отчетности и отсутствие нарушений использования грантовых средств.
- Аудит эффективности прямой бюджетной поддержки показал, что средства были направлены на базовые потребности населения, в том числе зарплаты медиков и педагогов.
- Аудит поддержки медицинских услуг при вторжении подтвердил, что 1,7 млрд долларов обеспечили стабильное финансирование медицинской системы.
- Аудит Пенсионного фонда показал, что в условиях войны удалось сохранить стабильные выплаты пенсий более чем 10 млн украинцев.
Улучшение бюджетного управления в Украине
Счетная палата предоставила рекомендации по усилению финансового контроля. В частности, предложено:
- Усовершенствовать процедуры верификации получателей социальной помощи.
- Наладить электронное взаимодействие между государственными реестрами.
- Ввести механизмы оптимизации социальных выплат.
- Усилить внутренний контроль в области здравоохранения.
Во исполнение рекомендаций в 2024 году удалось вернуть в бюджет 500 тыс. долларов переплаченных средств в медицинской сфере Также Министерство экономики Украины верифицировало лиц, неправомерно получивших помощь через программу "Поддержка", что позволило вернуть 4,2 млн долларов.
Улучшена работа Пенсионного фонда. В частности, были ограничены специальные пенсии, превышающие максимальный размер, введен электронный документооборот для пенсионеров за рубежом и разработаны новые методики контроля и верификации выплат.
Также, OBOZ.UA сообщал о планах Европейского Союза (ЕС) создать фонд финансовой помощи Украине на 20-40 млрд евро. Венгерские власти планируют этому помешать, но шансов достичь цели у режима Виктора Орбана не так много, поскольку участие в фонде может быть добровольным, следовательно, права вето Венгрия не будет.
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