В Украине провели аудит помощи от США: что показала проверка на $30 млрд

Проверка международной бюджетной поддержки на 30 млрд долларов, предоставленная Соединенными Штатами Украине в 2022-2024, не выявила нарушений. Таким образом, результаты четырех аудитов подтвердили эффективное использование средств, что страна получила от администрации экспрезидента Джо Байдена.

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Об этом сообщили в Счетной палате, которая при поддержке Офиса правительственной подотчетности США (GAO) и проводила проверки. Отмечается, что благодаря рекомендациям этого учреждения удалось повысить финансовую дисциплину, прозрачность и сохранение доверия международных партнеров.

Финансовая поддержка США и ее значение

Отмечается, что общая сумма прямой бюджетной поддержки, оказанной правительством США, превысила 30 млрд долларов. Эти средства были критически важны для поддержания экономической и социальной стабильности во время войны. Основные направления поступления средств:

проект PEACE in Ukraine – 27,05 млрд долларов, из которых 12,7 млрд направлено на выплаты Пенсионному фонду Украины;

– 27,05 млрд долларов, из которых 12,7 млрд направлено на выплаты Пенсионному фонду Украины; дополнительное соглашение о бюджетной поддержке – 1,7 млрд долларов;

– 1,7 млрд долларов; грант Целевого фонда многостороннего донорского сотрудничества – 1,1 млрд. долларов.

Эти средства позволили избежать финансового кризиса, обеспечить бесперебойные социальные выплаты, поддержать систему здравоохранения, своевременно выплачивать заработную плату педагогам и медикам.

Результаты аудитов: эффективность использования средств

Счетная палата провела четыре аудита использования бюджетной поддержки США. Они подтвердили, что средства использовались в соответствии с определенными целями и помогли сохранить устойчивость государственных финансовых систем. Основные выводы аудитов:

Финансовый аудит гранта многостороннего донорского фонда подтвердил достоверность финансовой отчетности и отсутствие нарушений использования грантовых средств.

Аудит эффективности прямой бюджетной поддержки показал, что средства были направлены на базовые потребности населения, в том числе зарплаты медиков и педагогов.

показал, что средства были направлены на базовые потребности населения, в том числе зарплаты медиков и педагогов. Аудит поддержки медицинских услуг при вторжении подтвердил, что 1,7 млрд долларов обеспечили стабильное финансирование медицинской системы.

подтвердил, что 1,7 млрд долларов обеспечили стабильное финансирование медицинской системы. Аудит Пенсионного фонда показал, что в условиях войны удалось сохранить стабильные выплаты пенсий более чем 10 млн украинцев.

Улучшение бюджетного управления в Украине

Счетная палата предоставила рекомендации по усилению финансового контроля. В частности, предложено:

Усовершенствовать процедуры верификации получателей социальной помощи.

Наладить электронное взаимодействие между государственными реестрами.

Ввести механизмы оптимизации социальных выплат.

Усилить внутренний контроль в области здравоохранения.

Во исполнение рекомендаций в 2024 году удалось вернуть в бюджет 500 тыс. долларов переплаченных средств в медицинской сфере Также Министерство экономики Украины верифицировало лиц, неправомерно получивших помощь через программу "Поддержка", что позволило вернуть 4,2 млн долларов.

Улучшена работа Пенсионного фонда. В частности, были ограничены специальные пенсии, превышающие максимальный размер, введен электронный документооборот для пенсионеров за рубежом и разработаны новые методики контроля и верификации выплат.

Также, OBOZ.UA сообщал о планах Европейского Союза (ЕС) создать фонд финансовой помощи Украине на 20-40 млрд евро. Венгерские власти планируют этому помешать, но шансов достичь цели у режима Виктора Орбана не так много, поскольку участие в фонде может быть добровольным, следовательно, права вето Венгрия не будет.

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