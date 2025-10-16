Деньги взять ниоткуда, придется печатать и влезать в долги: экономист о том, что ожидает Россию в ближайшее время

Чтобы наполнить бюджет на следующий год, Кремлю придется "включать печатный станок" – т.е., печатать недостающие деньги. А кроме того – влезать в долги. Других же вариантов поддержания экономики России в экспертной среде не видят.

Об этом OBOZ.UA рассказал экономический обозреватель Вячеслав Ширяев. Он отметил: не спасут ситуацию даже "планы по увеличению сбора налогов".

"Они нереалистичны. Уже Счетная палата это признала", – рассказал эксперт.

Кроме того, напомнил он, первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров "отзывает введение утилизационного сбора". Который, по словам Ширяева, должен был принести "несколько сотен миллиардов рублей дополнительно".

"Соответственно, доходы меньше, чем они нарисовали, а расходы больше. Поэтому дыра будет гораздо больше, чем мы слышим сейчас", – объяснил он.

Покрыть же этот разрыв в расходах и доходах, подчеркнул эксперт, за счет внутренних ресурсов, нереально. Поскольку "деньги взять неоткуда".

Таким образом, констатировал Ширяев, российским властям остается только "занимать и печатать" средства.

Россияне будут нищать

Приведет же такая политика, по его словам к тому, что "россияне будут просто нищать" – поскольку печатанье денег приведет к инфляции. Но при этом выражать публично недовольство сложившейся ситуацией люди не станут – т.е., будут молчать и терпеть.

"Может быть, на кухнях по поворчат, в чатах каких-нибудь пообсуждают. Но протестов каких-то я не жду", – констатировал он.

Впрочем, по словам Ширяева, протесты все же возможны. Однако только если Кремль решит объявить мобилизацию – которая, утверждает он, российским властям "очень нужна". Поскольку набирать солдатов на службу по контракту в нужных объемах "они не могут больше".

"Но у них нет денег и мобилизация может их подкосить. Здесь я жду уже протестов. Проблемы в экономике, снижение уровня жизни, очереди за бензином. И плюс бесплатно идите (на войну. – Ред.), без денег. Это будет социальный кризис", – выразил мнение Ширяев.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, российские "Газпром", "Роснефть" и РЖД оказались в долговой яме размером более 12 трлн рублей (примерно 152 млрд долларов). Что является рекордным показателем за всю историю России.

