В Украине появится норвежский военный атташе

В Минобороны Норвегии учредили новую должность – должность военного атташе в Украине. Таким образом, в Украине появится и будет работать норвежский военный атташе.

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Об этом сообщил глава Минобороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм. Он отметил, что должность военного атташе в Украине станет "связующим звеном между норвежскими и украинскими профессиональными сообществами и промышленностью".

Бьорн Арильд Грам отметил, что норвежским компаниям необходимо инвестировать в Украину для удовлетворения ее "огромных потребностей".

Ранее сообщалось, что Дания создаст в Киеве хаб для датско-украинского оборонно-промышленного сотрудничества (хаб будет работать на базе посольства Дании в Украине). Норвежские законодатели считают, что их страна должна сделать то же самое.

Аналогично считает и Грамм.

"Чтобы удовлетворить огромные потребности в Украине, нужны значительные инвестиции и обязательства со стороны частного сектора. Норвежские компании хотят и могут предоставить украинцам знания, опыт и решения как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. Об этом, кстати, просит и украинская сторона", – сказал он.

Более того, в долгосрочной перспективе для норвежских компаний будет актуальным создание производства в Украине, уверен министр.

Как сообщал OBOZ.UA, в правительстве Норвегии, которое является членом НАТО, рассматривают возможность построить забор на границе со страной-агрессором Россией. Государство рассматривает опыт Финляндии. Возведение забора на границе с Россией – мероприятие, которое может стать актуальным для всей границы Норвегии и РФ, которое составляет около 200 км.

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