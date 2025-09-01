В Украине планируют открытие одного из аэропортов: что известно

Украина планирует создать безопасные зоны полетов для постепенного восстановления авиасообщения, начиная со Львова. Затем планируется постепенно расширять их на центр и крупные города. Отмечается, что это позволит восстановить коммерческие полеты и привлекать инвестиции по мере соблюдения договоренностей о прекращении огня.

Видео дня

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий. Предварительные предложения предусматривают поэтапное внедрение зон, сначала над западными регионами Украины, в частности Львовской областью.

На первом этапе предусмотрено использование истребителей стран Запада и наземных систем противовоздушной обороны, что гарантировало бы безопасные полеты рейсов из аэропорта Львова и, возможно, других аэропортов западной Украины. Далее зона патрулирования планируется расширять в восточном направлении до центра страны, Киева и других крупных городов по мере соблюдения потенциальных договоренностей с РФ о прекращении огня.

Эксперты подчеркивают, что запуск авиасообщения является критически важным для привлечения инвестиций и восстановления экономики, ведь стабильное авиасообщение сигнализирует иностранным партнерам о безопасности и предсказуемости бизнес-среды. Однако проект восстановления авиарейсов из Львова, который мог стать первым украинским аэропортом, который возобновил бы коммерческие полеты во время полномасштабного вторжения, пока поставлен на паузу из-за колоссальных страховых расходов.

Как отметил бывший и.о. министра транспорта и связи Украины Василий Шевченко, главная проблема – это не только риски атак, но и отсутствие механизма страхования пассажирских рейсов. По его словам, на переговорах звучали конкретные цифры от 300 до 750 млн долларов США (примерно 31 млрд грн) за страхование одного самолета.

Для пассажирских рейсов такие расходы неподъемны, ведь авиакомпании не имеют стабильной прибыли, которая бы покрывала эти риски. До войны страхование для украинских самолетов оформляли максимум на несколько дней, что свидетельствует о высоком уровне недоверия международных страховых компаний к украинскому рынку.

Вариант с короткими полетами из Львова от 5 до 10 минут в воздушном пространстве Украины рассматривался как наиболее реалистичный. Однако даже в этой модели не нашлось желающих взять на себя страховые выплаты, из-за чего переговоры фактически остановились. В авиации нет аналогов морским перевозкам, где правительственные гарантии и сотрудничество с неприбыльными страховыми обществами делают страхование более реалистичным.

Эксперт по авиации Богдан Долинце отмечает, что даже подготовка инфраструктуры и регулярные тренинги персонала не решают ключевую проблему – страхования. Кроме финансовых аспектов, важны также вопросы безопасности, аэропорты должны устранить последствия обстрелов, восстановить взлетные полосы и терминалы, а работники пройти соответствующие проверки и тренинги.

Дополнительным фактором, который может улучшить ситуацию, является получение Украиной от Швеции радиолокационных самолетов ASC 890, что позволит лучше контролировать воздушное пространство. Однако эксперты советуют не ожидать быстрого восстановления рейсов в ближайшие месяцы, поскольку вопросы страхования и безопасности остаются ключевыми препятствиями.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, крупнейший европейский перевозчик Ryanair ввел штраф в 500 евро (23 860 грн) за недисциплинированное поведение пассажиров на борту. Такое решение принято из-за роста инцидентов, связанных с алкоголем и агрессией и угрожающих безопасности рейсов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!