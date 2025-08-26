В Украине оставят без финансирования ряд школ: что делать ученикам и учителям

Украинское правительство прекратит финансирование сельских школ – в частности тех, где учится менее 45 детей. Это означает, что местным властям придется выбирать – финансировать такие школы из местных бюджетов или реорганизовать учебный процесс и подвозить учеников в большие школы.

Как сообщает hromadske, об этом сообщили в Министерстве образования и науки. Новые правила начнут действовать с 1 сентября

Что изменится?

С 1 сентября школы, где учатся менее 45 детей, больше не будут финансироваться за счет образовательной субвенции (кроме учреждений начального образования). Это уже не первое подобное решение в Украине – с 2016 года прекратилось финансирование школ, где учатся менее 25 учеников. А с 1 сентября 2026 года минимальное количество детей в школе, чтобы получать субвенцию, должно быть не менее 60.

Такое решение объяснили слишком высокой стоимостью обучения на одного ученика в таких школах. Это связано с необходимостью содержать и выплачивать зарплату работникам большого количества школ, в которых учится мало учеников.

Таким образом, чем больше количество учеников в школе – тем меньше стоимость их обучения для государства. А именно:

в городе – 24,4 тыс. грн;

в селах – 30,4 тыс. грн;

в некоторых селах – более 51 тыс. грн.

Информации о количестве школ, которые могут остаться без государственного финансирования, пока нет. Это станет известно только после представления статистической отчетности по состоянию на новый 2025-2026 учебный год.

Что будет с детьми и учителями

Относительно школ с малым количеством детей местные советы могут поступить по-разному: реорганизовать их, ликвидировать или перепрофилировать, то есть изменить тип учебного заведения. То есть детей смогут или довозить в ближайшие большие школы, или финансировать их работу из местных бюджетов.

Соответственно вопрос трудоустройства учителей из малокомплектных школ также возложен на местное самоуправление. Если их учебные заведения будет решено закрыть, им могут предложить работу в опорных школах с обеспечением подвоза.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в 2026 году украинские учителя сохранят право на надбавки за престижность и выслугу лет, а также будут получать доплаты за классное руководство и проверку тетрадей. Отмечается также, что правительство будет работать над тем, чтобы привлечь средства для повышения средней зарплаты педагогов.

