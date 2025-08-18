В Украине утвердили решение относительно учительских надбавок на следующий год: Лисовой объяснил, что будет с зарплатами

В Украине в 2026 году учителя сохранят право на надбавки за престижность и выслугу лет, а также будут получать доплаты за классное руководство и проверку тетрадей. Отмечается, также что правительство будет работать над тем, чтобы привлечь средства для повышения средней зарплаты педагогов.

Об этом рассказал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой во время презентации Программы действий правительства в понедельник. По его словам, в проекте государственного бюджета уже заложены средства для продолжения этой надбавки, которая направлена на поддержку педагогов в сложных условиях труда.

Он также отметил, что Министерство образования совместно с Министерством финансов работает над тем, чтобы найти возможности для увеличения доходов педагогов сверх существующей надбавки . По словам министра, это является одной из ключевых задач, ведь вопрос финансовой стабильности педагогов напрямую влияет на качество учебного процесса и общую эффективность образовательной системы.

Ранее, в июле 2025 года, первый вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров подчеркивал, что без решения проблемы заработных плат педагогов невозможно выстроить современную и эффективную систему образования. Эту позицию также подтверждал Лисовой, который еще в мае отмечал, что если удастся привлечь дополнительное финансирование, размер "учительской доплаты" в 2026 году может быть увеличен.

В ноябре 2024 года правительство приняло решение об установлении для педагогических работников общего среднего образования ежемесячной доплаты за особые условия труда. С 1 января 2025 года эта надбавка составляет 1,3 тыс. грн (1 тыс. грн "на руки"), а уже с 1 сентября 2025 года и до завершения военного положения сумма увеличится до 2,6 тыс. грн (2 тыс. грн "на руки").

Таким образом, правительство подтвердило, что в 2026 году учительская доплата в 2 тыс. грн останется гарантированной. В ближайшее время также могут быть приняты решения, которые позволят повысить доходы педагогов еще больше, если найдут дополнительные источники финансирования.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в 2026-м минималка должна вырасти с 8000 до 8688 грн. Это приведет к увеличению определенных налогов, а также штрафов. В то же время такого повышения недостаточно.

