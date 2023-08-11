В Украине новые правила перевода денег за границу: зарабортают уже 12 августа

НБУ смягчил ряд валютных ограничений. В частности, разрешил осуществлять переводы за границу для выплаты пенсий и различных видов помощи гражданам Украины. Новые правила заработают уже 12 августа.

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Об этом сообщили в самом регуляторе. Там отметили: переводы будет осуществлять "Укрпочта".

"Это позволит поддержать социальные инициативы по защите пенсионеров, вынужденно находящихся за пределами Украины. И обеспечить выплаты гарантированных им государством пенсий и денежных пособий", – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, НБУ разрешил осуществлять перевод средств за границу товарными биржами для возврата гарантийного обеспечения для участия в торгах. Там объяснили:

такой возврат может производиться только за счет средств, которые были предварительно перечислены нерезидентом из-за границы для участия в торгах на товарной бирже;

соответственно, покупка иностранной валюты не будет осуществляться, "так что это не будет усиливать давление на валютный рынок".

"Такие изменения позволят обеспечить выполнение биржами своих обязательств перед участниками торгов. Что со своей стороны будет способствовать увеличению притока иностранной валюты в Украину", – рассказали в Нацбанке.

Также смягчаются и другие ограничения. В частности:

разрешается участие банков-нерезидентов в операциях по ОВГЗ, номинированным в гривне;

вводится валютный надзор банков за соблюдением резидентом предельных сроков расчетов по операции по импорту товаров.

Последнее, отмечается, позволит "предотвратить непродуктивный отток иностранной валюты за границу". Что позволит "защитить международные резервы Украины и стабильность на валютном рынке".

Зачем вводились ограничения

С началом полномасштабной войны НБУ ввел ряд валютных ограничений. Затронули они как обычных граждан, так и предприятелей. В частности, был зафиксирован официальный курс наличного доллара. Принимались такие меры ради устойчивости финансовой системы страны в экстремальных условиях.

Тем не менее, в последнее время все чаще начали говорить о возможной отмене фиксированного курса американской валюты. При чем в самом Нацбанке.

Так, по словам зампредседателя регулятора Сергея Николайчука, фиксированный курс доллара могут отменить до окончания войны. Однако для этого нужно выполнение ряда условий.

В частности, отметил он, речь идет об управляемой ситуации на валютном рынке. А также:

достаточном объеме международных резервов;

смягчении ряда ограничений, которые позволят "минимизировать разницу между курсами на разных сегментах валютного рынка";

устойчивом снижении инфляции;

эффективности монетарных инструментов НБУ "для обеспечения привлекательности гривневых активов".

Как сообщал OBOZREVATEL, точный прогноз курса доллара в Украине после войны рассчитать невозможно. Однако аналитики смогли назвать факторы, которые будут на него влиять. В зависимости от них им удалось смоделировать несколько вариантов поведения валютного рынка.

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