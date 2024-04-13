В Украине могут ввести ограничения электроснабжения: в Минэнерго назвали условия

В случае продолжение российских террористических атак по объектам критической инфраструктуры в Украину могут ввести ограничение потребления электроэнергии. При наихудшем раскладе графики отключения света могут вернуть уже летом.

Сейчас специалисты оценивают состояние оборудования и того, что можно достаточно быстро отремонтировать и ввести в работу. Об этом в эфире "Радио Свобода" заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

По ее словам, энергетики со своей стороны прилагают максимум усилий, чтобы сохранить работоспособность электросетей по всей стране. Однако из-за постоянных российских обстрелов спрогнозировать ситуацию очень тяжело.

"Практически каждый день или с периодичностью в несколько дней происходят массированные атаки, происходят дополнительные повреждения. Конечно, если они продлятся, то мы реально можем столкнуться с ограничениями. Мы стараемся, даже если это придется сделать, чтобы потребители имели доступ к электроэнергии с периодичностью", – заявила Гринчук.

Также она отметила, что энергетики подготовили графики отключений света еще перед началом отопительного сезона. При этом они составляются таким образом, чтобы распределение электроэнергии было максимально справедливым для населения Украины.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что украинцам следует перестраховаться и купить генераторы и повербанки. Населению страны следует готовиться к любым сценариям по атакам на энергосистему.

Ранее сообщалост, что пока Украине не грозит масштабный блэкаут. Однако исключать такую возможность нельзя, ведь многое зависит от того, продолжит ли Россия наносить удары по украинской энергетике и какой силы будут эти удары.

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