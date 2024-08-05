В Украине хотят создать "цементного монополиста": кто может завладеть рынком и почему монополия – плохо для всех

В Украине может появиться монополист на рынке цемента. Ирландская CRH планирует приобрести производственные активы итальянской Buzzi в Украине. В результате в собственности одной компании может оказаться около половины всей отрасли.

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Ирландская компания инвестирует в Украину, ожидая увеличения спроса на цемент. Сразу после окончания войны начнется этап активного и продолжительного восстановления: стоимость строительных материалов будет расти. Однако в условиях, когда производство цемента окажется в монопольном положении, цены будет формироваться фактически одной компанией без конкуренции и рыночных механизмов регуляции.

Разрешение на приобретение компанией CRH активов Buzzi в Украине должно предоставить Антимонопольный комитет (АМКУ). Уже сейчас ведомство выдвинуло свои условия, однако это не гарантирует защиты от появления монополии.

О том, почему монополия на рынке цемента может повредить всем читайте в материале OBOZ.UA.

Кто и как будет зарабатывать на восстановлении Украины

Только на стройматериалы для восстановления Украины придется потратить $63 млрд, свидетельствует исследование Института международных экономических исследований и Укрпромвнешэкспертизы. Ожидаемый спрос на цемент в Украине, по оценкам Forbes, составит 15-16 млн т в год, что в три раза больше, чем отечественные компании произвели в 2022 году.

Сейчас на рынке производства цемента сохраняется конкуренция: есть несколько крупных игроков. Наибольшее - "Ивано-Франковскцемент" (44%). Также значительное влияние имеет компания "Кривой Рог Цемент" (доля на рынке - менее 10%).

Однако если CRH купит Buzzi, рынок окончательно будет монополизирован. И хотя АМКУ все еще будет иметь важные влияния, чтобы не допускать нарушения законодательства, безосновательного повышения цен, монополизация в любом случае будет способствовать более быстрому удорожанию цемента.

Ирландский гигант CRH уже владеет тремя украинскими цементными заводами: АО "Подольский Цемент", ЧАО "Николаевцемент" и ООО "Цемент". А если АМКУ даст разрешение, приобретя еще и ЧАО "Дикергофф Цемент Украина", "Волынь-Цемент" филиал ЧАО "Дикергофф Цемент Украина" и "ЮГЦемент" филиал ЧАО "Дикергофф Цемент Украина", принадлежащих компании Buzzi\Dyckerhoff,

CRH станет монополистом на рынке цемента.

Еще летом 2023 года ирландская компания CRH, являющаяся одним из ведущих мировых производителей цемента, заключила соглашение с компанией Buzzi (через дочернюю компанию Dyckerhoff) о приобретении ее предприятий по производству цемента в Украине. В случае получения соответствующего разрешения от АМКУ соглашение планируют финализировать уже до конца этого года. Таким образом, совокупная доля объединенной структуры может достичь 47%.

CRH не будет иметь достойных конкурентов. А в условиях значительного роста спроса на свою продукцию компания может без проблем повышать цены и увеличивать свои доходы.

OBOZ.UA публично обращается в Антимонопольный комитет с просьбой внимательно подойти к принятию решения о предоставлении разрешения для CRH. Отсутствие конкуренции на рынке цемента может повлиять не только на цены, но и на объемы производства. А от этого зависит и скорость послевоенного обновления страны.

"Существует высокий риск захвата рынка": нардеп уже обратился в СНБО

Недавно нардеп Сергей Нагорняк обратился к секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Александру Литвиненко из-за угрожающей ситуации на "отечественном рынке цемента". Он считает, что допускать поглощение компанией CRH активов Buzzi в Украине нельзя.

Нардеп объясняет: еще в марте 2023 года НАПК внесло группу компаний Buzzи (владеющую цементными заводами не только в Украине, но и России) в список международных спонсоров войны. Несмотря на заявление, сделанное весной 2022 г. об отказе от любого участия в российском бизнесе, компания за это время только расширила предпринимательскую деятельность на территории страны-террористки.

Среди контрагентов Buzzi Russia - такие корпорации как "Роснефть", руководство которой находится под санкциями и имеет тесные связи с президентом России, и "Росатом", причастный к угрозам всему миру возможной ядерной трагедией на Запорожской АЭС.

Российская дочерняя компания Buzzi ООО "СЛК Цемент" принимает участие в мобилизационных мероприятиях агрессора и собирает помощь оккупационным войскам; разработала и внедрила новые специальные марки цемента для покрытия военных аэродромов России; снабжала цемент для строительства военных корпусов и госпиталя для структур Минобороны РФ.

Среди потребителей ООО "СЛК Цемент" – крупнейшие строительные и нефтегазодобывающие компании России, а его продукция используется для строительства важнейших объектов инфраструктуры страны-агрессора. Кроме того, ООО "СЛК Цемент" непосредственно участвует в реализации программы развития транспортной инфраструктуры Арктической зоны России и Северного широтного пути на Ямале.

Нагорняк уверен, что союз между CRH и Buzzi может преследовать цель выведения активов из-под потенциальных санкций СНБО.

"Таким образом, зная о фактически поддержке компанией Buzz и деятельности страны-агрессора и финансировании ею войны против Украины, компания CRH сознательно пошла на сомнительное соглашение с компанией, которая уже была публично названа НАПК международным спонсором терроризма. То есть действия CRH выглядят не просто как четко согласованные с международным спонсором терроризма шаги, а как фактически помощь и содействие безопасному выводу компанией Buzz капитала из Украины", - говорит Нагорняк.

По мнению депутата, можно говорить о высокой вероятности создания картеля на украинском рынке цемента.

Следовательно, поскольку монополизация украинского рынка будет иметь негативное влияние на экономику, восстановление, а также общество и безопасность нашей страны, Сергей Нагорняк попросил секретаря СНБО Украины:

Провести встречу с целью обсуждения ситуации на рынке цемента Украины и влияния на планируемых концентраций; Проверить деятельность в России как компании Buzzi (в том числе всех ее дочерних и связанных компаний), так и компании CRH (в том числе всех ее дочерних и связанных компаний), а также наличие умысла по содействию безопасному выводу из Украины капитала международного спонсора терроризма; Оценить влияние планируемых концентраций на задействованные украинские рынки и последствия согласования таких концентраций со стороны АМКУ и других органов власти на все аспекты национальной безопасности Украины.

Следует отметить, что это уже не первое депутатское обращение Нагорняка на соответствующую тему. В октябре 2023 года он просил АМКУ дать ответы на вопросы монополизации рынка производства и распределения цемента компанией CRH.

Даже если бы ни одна из компаний не работала в РФ, появление монополиста – проблема для экономики Украины. Монопольное положение – это возможность устанавливать необоснованные цены, оказывать решающее влияние на целый рынок. И это проблема для любой страны. В ЕС контролируют монополистов жесткими законами и неотвратимым наказанием за нарушение правил. Однако в Украине коррупционные риски все еще дают возможность обходить правила и бесконтрольно пользоваться своим положением.