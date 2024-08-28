В Украине хотят собирать налоги по-новому: что предлагают в Раде
Народные депутаты могут упразднить военный сбор после отмены военного положения и отказаться от повышения налога на банки.
Как сообщил первый заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк ("Голос"), это обсуждают в рабочей группе по доработанному закону №11416д.
"Обсуждаем переходный период. Из хороших новостей договорились поменять переходный период на какой срок вводится такой налог", – отметил Железняк.
Также военный сбор будет действовать не до завершения реформы Вооруженных сил Украины (то есть, как отметил нардеп, всегда), а до конца года, в котором будет отменено военное положение.
Кроме того, в Украине может отказаться от повышения налога на банки до 50%. Против этой нормы выступили против Министерства финансов и Национального банка Украины. Это объяснили тремя причинами:
- в Международном валютном фонде выступили против;
- это может привести к риску внутреннего заимствования;
- возникает риск дополнительной докапитализации государственных банков.
Ну я с ними согласен. Здесь тяжело поспорить. Эта норма снимается с закона", – отметил Железняк.
В целом политик пояснил, что после поправок к законопроекту его планируемые собрать ресурсы уменьшатся более чем вдвое – со 125 млрд грн до 57,8 млрд грн. В частности, запланированы следующие дополнительные поступления в бюджет:
- повышение военного сбора – 27,3 млрд грн;
- от налога 50% на банки – 27,3 млрд грн;
- от увеличения налогов на 1-2 группу ФЛП – 1,7 млрд грн;
- авансовые взносы на АЗС – 1 млрд. грн.
Но две предложенные нормы уже не успеют дать эффект до конца 2023 года. Речь идет о 1% налоге для физлиц-предпринимателей (ФЛП) 3-й группы и на 25% прибыли финучреждений. Ожидаемые сборы в 2025 году также значительно упали – с 350 млрд. до 136 млрд. грн.
Как пояснил глава налогового комитета Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), по результатам рабочей группы по ресурсному законопроекту были приняты следующие изменения:
- военный сбор повысят к концу налогового периода, в котором будет отменено военное положение;
- военный сбор будет направляться через спецфонд исключительно на финансирование ВСУ;
- налог на сверхприбыль банков убрали (категорическая позиция Минфина и НБУ);
- увеличение ставки налога на прибыль финучреждений будет повышено на будущее, а не на 2024 год;
- 1% военный сбор для юрлиц по единому налогу 3-й группы убрали.
Как уже сообщал OBOZ.UA, народные депутаты могут проголосовать за законопроект по повышению налогов на заседаниях Верховной Рады в период с 3 по 5 сентября. Однако только в первом чтении.
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