В Украине хотят собирать налоги по-новому: что предлагают в Раде

Народные депутаты могут упразднить военный сбор после отмены военного положения и отказаться от повышения налога на банки.

Видео дня

Как сообщил первый заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк ("Голос"), это обсуждают в рабочей группе по доработанному закону №11416д.

"Обсуждаем переходный период. Из хороших новостей договорились поменять переходный период на какой срок вводится такой налог", – отметил Железняк.

Также военный сбор будет действовать не до завершения реформы Вооруженных сил Украины (то есть, как отметил нардеп, всегда), а до конца года, в котором будет отменено военное положение.

Кроме того, в Украине может отказаться от повышения налога на банки до 50%. Против этой нормы выступили против Министерства финансов и Национального банка Украины. Это объяснили тремя причинами:

в Международном валютном фонде выступили против;

это может привести к риску внутреннего заимствования;

возникает риск дополнительной докапитализации государственных банков.

Ну я с ними согласен. Здесь тяжело поспорить. Эта норма снимается с закона", – отметил Железняк.

В целом политик пояснил, что после поправок к законопроекту его планируемые собрать ресурсы уменьшатся более чем вдвое – со 125 млрд грн до 57,8 млрд грн. В частности, запланированы следующие дополнительные поступления в бюджет:

повышение военного сбора – 27,3 млрд грн;

от налога 50% на банки – 27,3 млрд грн;

от увеличения налогов на 1-2 группу ФЛП – 1,7 млрд грн;

авансовые взносы на АЗС – 1 млрд. грн.

Но две предложенные нормы уже не успеют дать эффект до конца 2023 года. Речь идет о 1% налоге для физлиц-предпринимателей (ФЛП) 3-й группы и на 25% прибыли финучреждений. Ожидаемые сборы в 2025 году также значительно упали – с 350 млрд. до 136 млрд. грн.

Как пояснил глава налогового комитета Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), по результатам рабочей группы по ресурсному законопроекту были приняты следующие изменения:

военный сбор повысят к концу налогового периода, в котором будет отменено военное положение;

военный сбор будет направляться через спецфонд исключительно на финансирование ВСУ;

налог на сверхприбыль банков убрали (категорическая позиция Минфина и НБУ);

увеличение ставки налога на прибыль финучреждений будет повышено на будущее, а не на 2024 год;

1% военный сбор для юрлиц по единому налогу 3-й группы убрали.

Как уже сообщал OBOZ.UA, народные депутаты могут проголосовать за законопроект по повышению налогов на заседаниях Верховной Рады в период с 3 по 5 сентября. Однако только в первом чтении.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!