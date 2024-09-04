В Украине готовятся заметно переписывать курс доллара: чего ожидать в обменниках

На текущей рабочей неделе (заканчивается 6 сентября) в украинских обменниках ожидается существенное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, он будет находиться в пределах от 40,65 до 41,6 грн. Вечером же 4 сентября в обменных пунктах доллар стоит в среднем 41,01 грн в покупке и 41,5 грн в продаже. Таким образом, не исключается снижение его стоимости в покупке и рост в продаже.

Видео дня

О курсовых ожиданиях рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев. Он отметил: такая же ситуация ожидается и в банках.

Так, сообщил аналитик, на текущей рабочей неделе курс доллара в них будет находиться в пределах от 40,6 до 41,7 грн. Вечером же 4 сентября они покупают валюту в среднем по 41,15 грн, а продают по 41,55 грн.

В целом же, отметил он, после последних обстрелов Россией энергетической и критической инфраструктуры многих областей Украины правительству придется снова закупать импортное оборудование для возобновления энергогенерации, а также электроэнергию за границей. Что:

увеличит спрос на валюту для оплаты таких контрактов на межбанке;

может нивелировать весь имеющийся позитив для гривни.

"Поэтому рассчитывать на значительное проседание на торгах валютных котировок по отношению к доллару не стоит. Нацбанк останется главным продавцом американской валюты на межбанке и своими ценниками, объемами интервенций и частотой их проведения будет практически формировать курсовой тренд по безналичному доллару всю эту неделю", – резюмировал Козырев.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в обменниках украинцы могут получить фальшивые доллары. В 2023 году, по данным НБУ, на долю этой валюты выпало 97% поддельных банкнот среди всех иностранных. При этом чаще всего фальшивыми оказывались деньги больших номиналов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!