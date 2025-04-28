В Украине готовятся переписывать курс: что будет с долларом в банках

В ближайшие дни в украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, до конца текущей рабочей недели (2 мая) он будет находиться в пределах от 41,2 до 42,2 грн. Вечером же 28 апреля банки покупают валюту по 41,3 грн, а продают по 41,98 грн. То есть не исключается снижение курса в покупке при росте в продаже.

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В обменниках же, по прогнозу финансового эксперта Алексея Козырева, доллар может вырасти как в покупке, так и в продаже. По его словам, курс в них будет находиться в тех де пределах, что и в банках – от 41,2 до 42,2 грн. Вечером 28 апреля там определили стоимость доллара в средние 41,06/41,68 грн (покупка/продажа).

"Большинство обменников и банков будут работать со спредом (разница между курсами продаж и покупки. – Ред.) в пределах от 20 до 25 копеек. Оптовые обменники будут работать со спредом в 15-20 копеек", – говорится в сообщении.

В целом же, отметил Козырев, на ситуацию на ватном рынке будут влиять разные факторы. В частности:

Окончание месяца.

"Клиенты и банки будут закрывать свои соглашения и расчеты на отчетную дату. Обычно это увеличивает активность как экспортеров, так и импортеров, и в конечном счете повышает статистику торгов на межбанке", – объяснил аналитик.

Эффект первого рабочего дня месяца.

1 мая клиенты будут подводить первые итоги апреля и определяться с задачами на май. В результате, отметил Козырев, в этот день клиентская активность будет несколько ниже, чем в другие рабочие дни месяца. А в привычный деловой ритм валютный межбанк войдет уже со 2 мая.

Однако несмотря на то, что эта дата выпадет на пятницу, эффект конца рабочей недели, когда активность на торгах обычно низкая, не сработает. Ведь, отмечается, "клиенты будут проводить свои валютные операции в объемах обычного рабочего дня".

"Дело в том, что в начале мая вырастет активность как обслуживающих оборонный сектор госструктур, так и крупных импортеров топлива и товаров народного потребления. В условиях полной путаницы с пошлинами Трампа все компании спешат закрывать свои внешнеэкономические соглашения, чтобы не влететь на рулетке с таможенными пошлинами и т.д. А из-за войны спрос на валюту на межбанке вырастет", – объяснил аналитик.

Интервенции Нацбанка.

Как объяснил Козырев, из-за повышенный спрос на валюту, на этой неделе Нацбанку придется практически ежедневно продавать доллар на межбанке. Целью этого будет поддержка курс гривни.

"Кроме того, скорее всего, НБУ снова будет периодически проводить адресные продажи доллара отдельным крупнейшим клиентам-госкомпаниям оборонного сектора, энергетики, критической инфраструктуры и тому подобное. Чтобы их операции "не раскачивали" оставшийся межбанк", – прогнозирует аналитик.

Также, отметил он, на курсовую ситуацию в Украине будут влиять события в США и ЕС. В частности:

29 апреля будут озвучены данные по экономическим настроениям в ЕС, индекс доверия потребителей в Европе, а также данные по рынку труда в США и американскому индексу доверия потребителей.

30 апреля обнародуют данные по ВВП Евросоюза, ключевую статистику по экономике Германии, а также по ВВП США.

1 мая появятся данные о первоначальных обращениях по безработице в США и другие важные американские индексы.

2 мая будут опубликованы европейский индекс потребительских цен, уровень безработицы в ЕС и индекс деловой активности в Германии, а также озвучены данные по безработице в США и объемам производственных заказов в Америке.

"В результате неделя по паре евро/доллар обещает быть очень напряженной и сумбурной. Что прибавит работы нашему Нацбанку по сглаживанию курсовых колебаний доллара и, косвенно, евро на украинском межбанке", – резюмировал Козырев.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинским банкам и обменникам запрещено отказывать клиентам в приеме иностранной валюты – в частности, долларов – на основании номинала, внешнего вида или года выпуска купюр. Подобные действия являются нарушением требований законодательства Нацбанка и могут расцениваться как мошенничество. А потому на такие учреждения стоит жаловаться регулятору – для проведения им соответствующей проверки.

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