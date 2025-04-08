В центре внимания – таможенные тарифы: Бессент анонсировал серию торговых переговоров с более чем 50 странами

Соединенные Штаты Америки проведут торговые переговоры с более 50 государствами. Основная тема – таможенные тарифы, введенные накануне администрацией американского президента Дональда Трампа.

Видео дня

Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент в понедельник, 7 апреля, на своем аккаунте в социальной сети Х. По его словам, переговоры с более чем полусотней стран состоятся в ближайшие недели.

Бессент отметил, что Китай решил "изолировать себя", поскольку он ввел дополнительные тарифы на импорт американских товаров, а остальные страны "отреагировали открыто".

"Более 50 стран отреагировали открыто и позитивно на историческое действие президента США Дональда Трампа по созданию более справедливой, более процветающей системы мировой торговли. Мы с нетерпением ждем содержательных переговоров с ними в ближайшие недели", –добавил он.

Накануне издание Reuters со ссылкой на Бессента писало, что более 50 стран обратились к Белому дому с просьбой начать торговые переговоры об смягчении введенных Трампом торговых пошлин.

В то же время ни Бессент, ни другие официальные лица не назвали эти страны и не сообщили подробности переговоров. Однако, говорится в материале, проведение одновременных переговоров с таким количеством стран может потенциально создать огромную материально-техническую проблему администрации Трампа.

Как сообщал OBOZ.UA, после введения новых пошлин Дональдом Трампом мировые рынки потеряли более $5 триллионов всего за два дня, а вероятность рецессии в США выросла до 64% по оценке Polymarket. Больше всего пострадала Азия: индекс Hang Seng упал на 12%, CSI 300 – на 9%, Nikkei 225 – на 7,8%.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!