В России практически полностью разрушен газовый бизнес: "Газпром" опубликовал позорный отчет 

Российский газовый гигант "Газпром" опубликовал чуть ли не худший отчет в своей истории. Помимо рекордного убытка, также в отчете показали рост долгов.

"Газпром переходит в состояние, близкое к банкротству", – жалуется главред одного из российского информагенства Георгий Федоров на своей странице в соцсети. Он озвучил неутешительный прогноз: "Газпром" может стать первой ласточкой больших экономических потрясений". Так, согласно данным самого же "Газпрома":

выручка упала на 27%;

выручка в газовом сегменте обвалилась с 4,41 до 7,72 трлн;

экспортные продажи газа рухнули в 2.6 раза с 7.3 до 2.9 трлн руб.

Как говорится в материале Financial Times со ссылкой на результаты внешнего аудита, проведенного по заказу российской компании, основными последствиями санкций для Газпрома и энергетической отрасли является сокращение объемов экспорта, которые восстановятся до уровня 2020 года не раньше 2035-го.

"Поскольку Газпром, не имеющий собственной проверенной технологии производства сжиженного природного газа в больших объемах, единственный экспортер газа по трубопроводам, а эти объемы уменьшаются, роль Газпрома на газовом рынке, соответственно, тоже будет уменьшаться", – говорится в документе.

"Газпром" в тупике, и они это хорошо осознают", – отреагировала на отчет экономистка Элина Рыбакова, внештатная старшая научная сотрудница Peterson Institute.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики считают, что Россия надолго потеряла значительную долю на мировом газовом рынке. Главной причиной является то, что Кремль перекрыл поставки во многие страны ЕС, чтобы достичь уступок в отношении войны против Украины.

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