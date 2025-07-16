В России начали массово уничтожать кур-несушек из-за падения цен на яйца, в июне цена опустилась до 2 рублей (1 гривна), тогда как себестоимость – 4-5 рублей (2-3 гривны). Из-за убытков, арестов активов и нехватки кормов предприятия лишаются поголовья – только на одной фабрике погибли 150 тысяч кур.

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Об этом пишут росСМИ. В Удмуртии неизвестные выбросили прямо на улицу около 3 000 кур-несушек, которые погибли, в частности от голода.

А на птицефабрике в Новомишастовке (Краснодарский край) около 150 000 кур оставили без корма, из-за чего птицы начали поедать друг друга. Причиной стала арестованная собственность предприятия из-за долгов перед комбикормовым заводом – фабрику выставили на продажу с начальной ценой 280 млн рублей.

По данным Ассоциации "Народный фермер", падение рентабельности наблюдается с весны, цены начали стремительно падать еще перед Пасхой, но наибольшее снижение произошло в конце мая – начале июня. В июне цена яйца первой категории упала до 2 рублей, тогда как себестоимость производства составляет 4-5 рублей. Даже с незначительным повышением до 3,5 рубля, большинство предприятий продолжают работать в минус.

"Фермы работают в убыток уже несколько месяцев, кормовые запасы заканчиваются, и ситуация действительно критическая", — говорит Ксения Сумкова, представитель "Народного фермера" в Чувашии. Ситуацию усугубило перепроизводство, за первое полугодие 2025 года в России произвели 16,5 млрд яиц, что на 6,1% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года.

Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева пояснила, что ситуацию можно было бы стабилизировать через долгосрочные контракты с фиксированными ценами, но такие соглашения заключают преимущественно только с крупными производителями. В Министерстве сельского хозяйства признали, что перепроизводство и ценовой обвал создают дисбаланс, но подчеркивают важность сохранения справедливой цены как для потребителя, так и для производителя.

В то же время фермеры ожидают, что ситуация стабилизируется не раньше осени. Однако уже сейчас массовое уничтожение кур демонстрирует глубину кризиса, охватившего российское птицеводство.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в России стремительно растет объем активов, которые конфисковала у бизнеса, пытаясь наполнить истощенную федеральную казну. Но перспектива замедления военной экономики только ухудшает перспективы кремлевского режима.

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