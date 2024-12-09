В Приднестровье готовятся к "экономическому режиму ЧП": что это значит и при чем здесь Украина

В непризнанной республике Приднестровья планируется введение режима чрезвычайного экономического положения. Указ, подписанный лидером региона Вадимом Красносельским, предусматривает рационализацию потребления газа и ограничение экономической деятельности на 30 дней.

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Об этом сообщает NewsMaker. Окончательное решение о вступлении в силу указа должен принять местный парламент на заседании 11 декабря.

Основная причина экономической угрозы – возможное прекращение транзита российского газа в Европу через территорию Украины после окончания контракта 1 января 2025 года. вызвать критические проблемы:

падение производства: промышленность региона сильно зависит от поставок энергоресурсов;

промышленность региона сильно зависит от поставок энергоресурсов; стагфляция: экономические трудности могут привести к резкому повышению цен и одновременному падению доходов;

экономические трудности могут привести к резкому повышению цен и одновременному падению доходов; финансовые и валютные риски: нарушение денежно-кредитной стабильности чревато дальнейшей экономической изоляцией региона.

Режим чрезвычайного экономического состояния рассчитан на 30 дней.

рационализация потребления газа: все предприятия региона должны экономить энергоресурсы;

все предприятия региона должны экономить энергоресурсы; запрет на экспорт энергоресурсов: газ и связанные ресурсы останутся только для внутреннего использования;

газ и связанные ресурсы останутся только для внутреннего использования; ограничение экономической деятельности: установление ограничений на финансовые операции, перемещение товаров и услуг;

установление ограничений на финансовые операции, перемещение товаров и услуг; создание резервов: предусмотрено скопление стратегических запасов энергоресурсов.

Приднестровье, официально признанное Парламентской ассамблеей Совета Европы как оккупированная Россией территория, экономически и энергетически зависимо от РФ Зависимость региона от российского газа делает его особенно уязвимым к изменениям в транзите энергоресурсов через Украину.

Украина уже заявила о намерении не продлевать контракт на транзит российского газа в Европу после 2025 года.

Документ о чрезвычайном экономическом положении передан в "верховный совет" непризнанного Приднестровья. Парламент рассмотрит указ 11 декабря, и если он будет утвержден, новые правила вступят в силу через 6 часов после обнародования.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, российские войска вряд ли отважатся на наступление из Приднестровья в направлении Одесщины.

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