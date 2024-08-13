В Польше начался ремонт еще одного пункта пропуска в Украине: украинцам следует искать альтернативные маршруты

На пограничном пункте пропуска "Гребенное - Рава-Русская" начались ремонтные работы, которые продлятся до 12 сентября. Гражданам рекомендуется выбирать другие пункты пересечения границы из-за возможных задержек в движении транспорта.

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Об этом сообщила Государственная пограничная служба. "По информации, поступившей от польской стороны, начались ремонтные работы асфальтного покрытия в пункте пропуска "Гребенное – Рава-Русская", – говорится в сообщении.

Реконструкция дорожного полотна началась 12 августа и продлится до 12 сентября 2024 года. Ремонтные работы включают въезд в Украину на легковом направлении, а также грузовые паркинги на въезд и выезд. Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщило, что эти работы могут привести к осложнениям в движении транспорта и увеличению времени ожидания.

В связи с этим украинцев просят, по возможности, выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы. Львовская таможня также сообщает, что работы могут повлечь задержки в движении легкового и грузового транспорта как на въезд так и на выезд из Украины.

Граждане, планирующие поездку в Польшу или из Польши, должны учесть возможные задержки и заранее выбрать альтернативные маршруты. Это поможет избежать длинных очередей и обеспечит комфортное пересечение границы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина и Евросоюз вскоре пролонгируют действие "транспортного безвиза" еще на год, то есть до конца июня 2025 года. Президент Украины Владимир Зеленский распорядился определить уполномоченных лиц на подписание соответствующего соглашения.

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