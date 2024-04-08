В очередях сотни машин: какие автомобили поляки не пропускают через границу с Украиной

Утром 8 апреля на польско-украинской границе были заблокированы три пункта пропуска (п. п.). В очереди на них находилось около 500 грузовиков.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко. Он отметил, что заблокированы п. п.:

"Ягодин";

"Рава-Русская";

"Угринов".

"В сторону Украины меньше всего грузовиков пропускается через "Ягодин", хотя это крупнейшее инфраструктурное направление, которое может удовлетворить потребность в пересечении границы большого количества транспортных средств. За прошедшие сутки количество пересечений было на уровне 60 грузовиков", – сказал Демченко.

В то же время, отметил он, на разблокированных п. п. наблюдается интенсивное движение. Однако очереди там также есть. Так:

на п.п. "Краковец" – около 900 грузовиков;

на п.п. "Шегини" – около 800.

Блокаду усилили

Блокаду п. п. "Угринов" поляки возобновили лишь 2 апреля. До этого же – с 28 марта – через него можно было проехать свободно.

Впрочем, еще на момент снятия блокады тогда польская сторона сообщила, что ритмичный пропуск грузовиков ориентировочно продлится до 2 апреля. Т. е., вероятно, ее возобновление было спланированным.

При этом в целом польские фермеры планируют продолжать блокаду украинской границы как минимум до 30 апреля. До этого забастовщики обещали закончить протесты в начале марта, однако продлили сроки блокировки.

Поляки преувеличивают роль Украины в своих проблемах

В то же время министр аграрной политики Николай Сольский ранее подчеркнул: польские фермеры сильно преувеличивают роль нашей страны в своих проблемах. Он объяснил, что в течение последнего года:

Украина экспортировала в Польшу продукции на 1,6-1,7 млрд долларов,

однако импортировала из нее на практически сопоставимые 1,1-1,2 млрд долларов.

В то же время, отметил Сольский, "никто из украинцев не слышал, что нужно что-то запрещать ввозить из Польши". "Мы всегда старались и стараемся вести переговоры. Я абсолютно уверен, что этот градус эмоций нужно уменьшить и точно не использовать украинскую тематику [полякам в своих интересах]. ...Протест в Польше, в отличие от всех других стран, имеет гиперболизированное внимание к Украине", – констатировал глава Минагрополитики.

В свою очередь, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") отметил: блокируя границу, поляки "стреляют себе в ногу", ведь в 2023 году Польша экспортировала в Украину товаров на сумму 12,3 млрд долларов, а импортировала из Украины на 6,6 млрд долларов.

"По данным польского "госстата", в 2023 году на Украину приходилось 3,2% всего товарного экспорта из Польши. По этому показателю мы были на 7-м месте среди торговых партнеров, обогнав США и таких членов ЕС, как Испания, Словакия, Венгрия. При этом динамика роста польского экспорта в Украину в 2023 году была наибольшей, если брать первую десятку стран – крупнейших торговых партнеров", – подчеркнул нардеп.

Более того, отметил он, фактический баланс торговли с Польшей для Украины является гораздо более отрицательным, чем это видно по официальной статистике, – "в силу занижения импорта". Тогда как Украина для Польши, "по данным их статистики, является большим партнером как страна-импортер".

"В случае с блокированием автомобильных таможенных переходов – это реальный выстрел себе в ногу. Потому что наша двусторонняя торговля в целом и так является более выгодной для Польши, тем более при условии действующих асимметричных ограничений на наш аграрный экспорт (где мы уже согласились на компромиссы)", – констатировал нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем Украина наращивает импорт сыров – в частности, из Польши. Так, в марте в страну был завезен рекордно высокий объем этого продукта по сравнению с довоенным периодом.

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