В очередях сотни машин: какие автомобили поляки не пропускают через границу с Украиной
Утром 8 апреля на польско-украинской границе были заблокированы три пункта пропуска (п. п.). В очереди на них находилось около 500 грузовиков.
Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко. Он отметил, что заблокированы п. п.:
- "Ягодин";
- "Рава-Русская";
- "Угринов".
"В сторону Украины меньше всего грузовиков пропускается через "Ягодин", хотя это крупнейшее инфраструктурное направление, которое может удовлетворить потребность в пересечении границы большого количества транспортных средств. За прошедшие сутки количество пересечений было на уровне 60 грузовиков", – сказал Демченко.
В то же время, отметил он, на разблокированных п. п. наблюдается интенсивное движение. Однако очереди там также есть. Так:
- на п.п. "Краковец" – около 900 грузовиков;
- на п.п. "Шегини" – около 800.
Блокаду усилили
Блокаду п. п. "Угринов" поляки возобновили лишь 2 апреля. До этого же – с 28 марта – через него можно было проехать свободно.
Впрочем, еще на момент снятия блокады тогда польская сторона сообщила, что ритмичный пропуск грузовиков ориентировочно продлится до 2 апреля. Т. е., вероятно, ее возобновление было спланированным.
При этом в целом польские фермеры планируют продолжать блокаду украинской границы как минимум до 30 апреля. До этого забастовщики обещали закончить протесты в начале марта, однако продлили сроки блокировки.
Поляки преувеличивают роль Украины в своих проблемах
В то же время министр аграрной политики Николай Сольский ранее подчеркнул: польские фермеры сильно преувеличивают роль нашей страны в своих проблемах. Он объяснил, что в течение последнего года:
- Украина экспортировала в Польшу продукции на 1,6-1,7 млрд долларов,
- однако импортировала из нее на практически сопоставимые 1,1-1,2 млрд долларов.
В то же время, отметил Сольский, "никто из украинцев не слышал, что нужно что-то запрещать ввозить из Польши". "Мы всегда старались и стараемся вести переговоры. Я абсолютно уверен, что этот градус эмоций нужно уменьшить и точно не использовать украинскую тематику [полякам в своих интересах]. ...Протест в Польше, в отличие от всех других стран, имеет гиперболизированное внимание к Украине", – констатировал глава Минагрополитики.
В свою очередь, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") отметил: блокируя границу, поляки "стреляют себе в ногу", ведь в 2023 году Польша экспортировала в Украину товаров на сумму 12,3 млрд долларов, а импортировала из Украины на 6,6 млрд долларов.
"По данным польского "госстата", в 2023 году на Украину приходилось 3,2% всего товарного экспорта из Польши. По этому показателю мы были на 7-м месте среди торговых партнеров, обогнав США и таких членов ЕС, как Испания, Словакия, Венгрия. При этом динамика роста польского экспорта в Украину в 2023 году была наибольшей, если брать первую десятку стран – крупнейших торговых партнеров", – подчеркнул нардеп.
Более того, отметил он, фактический баланс торговли с Польшей для Украины является гораздо более отрицательным, чем это видно по официальной статистике, – "в силу занижения импорта". Тогда как Украина для Польши, "по данным их статистики, является большим партнером как страна-импортер".
"В случае с блокированием автомобильных таможенных переходов – это реальный выстрел себе в ногу. Потому что наша двусторонняя торговля в целом и так является более выгодной для Польши, тем более при условии действующих асимметричных ограничений на наш аграрный экспорт (где мы уже согласились на компромиссы)", – констатировал нардеп.
Как сообщал OBOZ.UA, тем временем Украина наращивает импорт сыров – в частности, из Польши. Так, в марте в страну был завезен рекордно высокий объем этого продукта по сравнению с довоенным периодом.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!