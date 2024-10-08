В обменниках не стали удерживать курс доллара: сколько теперь стоит валюта

Украинские обменники снизили курс доллара – заметнее всего, в продаже. В полдень 8 октября они определили его в средние 41/41,44 грн (покупка/продажа), что на 1 коп. дешевле в покупке и на 9 коп. в продаже, чем днем ранее.

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А вот в банках изменений не произошло. Как и днем ранее, они определили курс наличного доллара в средние 41,05/41,5 грн (покупка/продажа).

В целом же крупные учреждения покупают валюту по 40,45-41 грн. Так:

ПриватБанк – 40,85 грн;

Укрэксимбанк – 40,9 грн;

Райффайзен Банк – 40,95 грн;

ПУМБ – 41 грн;

Укрсиббанк – 40,95 грн;

Сенс Банк – 41 грн;

Универсал Банк – 40,45 грн;

Креди Агриколь Банк – 41 грн.

Продают же они ее по 41,39-41,6 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,45 грн;

Укрэксимбанк – 41,5 грн;

Райффайзен Банк – 41,39 грн;

ПУМБ – 41,6 грн;

Укрсиббанк – 41,5 грн;

Сенс Банк – 41,45 грн;

Универсал Банк – 41,45 грн;

Креди Агриколь Банк – 41,44 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Каким будет курс доллара в Украине в ближайшие дни

В то же время, по словам финансового аналитика Алексея Козерева, в украинских обменниках ожидается заметное изменение курса доллара в продаже. По прогнозам, на текущей рабочей неделе (заканчивается 11 октября) стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах от 41 до 41,65 грн. Таким образом, не исключается рост курса в продаже.

В банках же, по его словам, курс доллара будет находиться в пределах от 40,8 до 41,7 грн. Таким образом, не исключается снижение стоимости доллара в покупке и рост в продаже.

"Нацбанк остается главным продавцом доллара на межбанке и периодически закрывает до 50-60% ежедневного спроса на торгах. Поэтому повышение спроса на валюту приведет к более активному расходованию золотовалютных резервов уже с октября этого года именно по этой статье импорта. По моим прогнозам, это будет (в зависимости от погодных условий с октября 2024 года по март 2025 года) ежемесячно дополнительно съедать" 400-800 млн долларов из резервов Нацбанка", – рассказал аналитик.

В то же время, поскольку значительная часть товаров в Украине сейчас завязана на импорте, и это влияет на глобальное состояние цен в стране, регулятору будет легче из-за курса влиять на инфляционные процессы. По крайней мере, отметил Козырев, "в той части, где он может, двигая курс, частично сдерживать рост цен".

"Это не означает, что НБУ будет активно укреплять гривню, чтобы остановить инфляцию. ... Но и на особую ревальвацию гривни я бы тоже пока не рассчитывал. Дело в том, что укрепление гривни на валютном рынке сейчас невыгодно для бюджета: на официальном курсе "завязаны" много таможенных пошлин и платежей, кроме того, при растущих ценах отчисления налогов также больше. …В результате НБУ из-за политики "гибкого курсообразования" все же будет постепенно девальвировать гривну, но при этом попытается максимально сглаживать лишние скачки котировок на межбанке", – рассказал аналитик.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по словам Козырева, вкладывание средств в разные активы может помочь защитить сбережения и даже заработать на них. К примеру, инвестировать можно в иностранную валюту – доллары, евро и пр. А также гривневые инструменты – ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа), депозиты.

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