Украинские обменники готовятся покупать доллары по новому курсу: чего ожидать в ближайшие дни

В украинских обменниках ожидается заметное изменение курса доллара – прежде всего, в продаже. По прогнозам, на текущей рабочей неделе (заканчивается 11 октября) стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах от 41 до 41,65 грн. Вечером же 7 октября те покупают валюту в среднем по 41,04 грн, а продают по 41,5 грн. Таким образом, не исключается снижение стоимости доллара в покупке и рост в продаже.

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О курсовых ожиданиях рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев. Он отметил: такая же ситуация прогнозируется и в банках.

Так, сообщил аналитик, на текущей рабочей неделе курс доллара в них будет находиться в пределах от 40,8 до 41,7 грн. Вечером же 7 октября в банках доллар стоит в среднем 41,1 грн в покупке и 41,5 грн в продаже.

"Нацбанк остается главным продавцом доллара на межбанке и периодически закрывает до 50-60% ежедневного спроса на торгах. Поэтому повышение спроса на валюту приведет к более активному расходованию золотовалютных резервов уже с октября этого года именно по этой статье импорта. По моим прогнозам, это будет (в зависимости от погодных условий с октября 2024 года по март 2025 года) ежемесячно дополнительно съедать" 400-800 млн долларов из резервов Нацбанка", – рассказал аналитик.

При этом он подчеркнул: единственным плюсом данной ситуации является то, что благодаря почти монопольному положению Нацбанка как основного продавца доллара на торгах, "его тактика интервенций, их объемы и ценники будут формировать курсовой тренд на межбанке".

В то же время, поскольку значительная часть товаров в Украине сейчас завязана на импорте, и это влияет на глобальное состояние цен в стране, регулятору будет легче из-за курса влиять на инфляционные процессы. По крайней мере, отметил Козырев, "в той части, где он может, двигая курс, частично сдерживать рост цен".

"Это не означает, что НБУ будет активно укреплять гривню, чтобы остановить инфляцию. ... Но и на особую ревальвацию гривни я бы тоже пока не рассчитывал. Дело в том, что укрепление гривни на валютном рынке сейчас невыгодно для бюджета: на официальном курсе "завязаны" много таможенных пошлин и платежей, кроме того, при растущих ценах отчисления налогов также больше. …В результате НБУ из-за политики "гибкого курсообразования" все же будет постепенно девальвировать гривну, но при этом попытается максимально сглаживать лишние скачки котировок на межбанке", – рассказал аналитик.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по словам Козырева, вкладывание средств в разные активы может помочь защитить сбережения и даже заработать на них. К примеру, инвестировать можно в иностранную валюту – доллары, евро и пр. А также гривневые инструменты – ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа), депозиты.

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