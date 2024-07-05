В обменниках готовятся менять курс доллара с понедельника: чего ожидать украинцам
На новой неделе банковский сектор ожидает существенного изменения курса наличного доллара. По прогнозам, с 8 по 14 июля стоимость американской валюты в банках и обменниках будет находиться в рамках 40-41,2 грн. Вечером же 5 июля банки выставили курс на среднем уровне 40,5/40,9 грн (покупка/продажа). Обменники – 40,42/40,89 грн. Таким образом, не исключается снижение курса в покупке и рост в продаже.
О курсовой ситуации OBOZ.UA рассказал начальник департаменту казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил, что ежедневные курсовые изменения ожидаются на уровне:
- до 30-50 коп. в банках;
- до 50 коп. в обменных пунктах.
В целом же, отметил банкир, на валютный рынок будет давить ряд факторов со знаком минус. В частности:
- рост потребительских цен из-за возросшей стоимости электроэнергии;
- перебои с энергоснабжением, препятствующие нормальной работе в экономике;
- косвенные военные факторы.
Тем не менее, по его словам, ожидается, что "основные изменения на валютном рынке перенесены на осень". А потому сейчас "инфляционное давление нивелируется сезонным снижением цен на овощи и фрукты".
"Предугадать все факторы, которые могут сказаться на валютном рынке, крайне тяжело, ведь идет война, следовательно, ее течение, как и ее последствия учесть невозможно. Однако можно ожидать, что любые изменения на валютном рынке без признаков хаоса или неконтролируемости. Ситуация на рынке остается достаточно прогнозируемой, и это может продолжаться до второй половины августа", – спрогнозировал Лесовой.
Как сообщал OBOZ.UA, в краткосрочной же перспективе в Украине не ожидается резкого изменения курса доллара. Соответственно, скупать валюту в надежде в скором времени выгодно ее продать, резона нет. Впрочем, постепенная девальвация украинской валюты все же будет происходить. Что, тем не менее, не создаст "существенных неудобств" для населения и бизнеса.
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