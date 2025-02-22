В Минэнерго обратились к украинцам: что следует сделать каждому

Министерство энергетики 22 февраля призвало украинцев рационально использовать электроэнергию весь день. Особенно важно снизить потребление тока во время пиковой нагрузки на сеть.

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Об этом говорится в сообщении министерства на официальной странице в Telegram. "Энергетики осуществляют необходимые меры по стабилизации энергосистемы после обстрелов энергетической инфраструктуры. Восстановительные работы на поврежденных энергообъектах продолжаются", – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки энергетики возобновили питание для 36 460 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий. "Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", – говорится в сообщении.

Как утверждают в Министерстве энергетики, простые действия помогут экономить и поддерживать энергосистему страны. "Благодаря привычкам по энергосбережению каждая семья может сохранить более 1100 кВт*ч. электроэнергии в год ", – подсчитали в ведомстве. Для этого рекомендуют:

Экономить на освещении

Для этого следует заменить лампы накаливания на LED, что помогает сократить потребление энергии в 10 раз. К примеру, 5 LED-ламп мощностью 9 Вт вместо обычных ламп по 60 Вт могут сэкономить до 680 кВт*ч. в год.

Выключать свет и электроприборы

По подсчетам ведомства, отключение света в пустых комнатах экономит около 90 кВт*ч в год. А отключение от сети устройств в режиме ожидания позволяет сохранить еще 138 кВт*ч. электроэнергии в год.

Уменьшить время просмотра телевизора и использования компьютера

В Минэнерго советуют заменить хотя бы один час просмотра телевизора или компьютера другой активностью. Это, как утверждается, позволит сэкономить 144 кВт*ч. в год.

Вынимать зарядки из розеток

Зарядные устройства продолжают потреблять энергию, когда остаются в розетке после зарядки. Выключение поможет сохранить до 26,3 кВт*ч. в год для каждого устройства.

"Рациональное потребление энергии – это не об отказе от комфорта, а о сознательном подходе к использованию ресурсов. Простые ежедневные привычки позволяют без дополнительных затрат получать в 2-3 раза больше пользы от электроприборов и значительно снизить затраты на электроэнергию и помочь энергетикам и энергосистеме Украины", – уверены в Минэнерго.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что страна-агрессор продолжает ракетно-дроновые атаки на объекты украинской энергосистемы, в последнее время сосредоточившись на газовой инфраструктуре. Цель России – оставить Украину без собственного газа и вызвать гуманитарный кризис.

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