В Исландии испытали четырехдневную рабочую неделю: эксперимент показал неожиданные результаты

Переход на четырехдневную рабочую неделю может привести не только к повышению благополучия работников, но и увеличить ВВП государства в целом. Об этом говорит опыт Исландии.

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В рамках пилотного проекта в 2020-2022 годах 51% жителей страны сократили свою рабочую неделю до 35-36 часов с сокращением зарплаты. Поскольку Исландия завершила переход, CNN проанализировало результаты эксперимента.

Эксперты отмечают, что в 2023 году в Исландии наблюдался более быстрый экономический рост, чем в большинстве европейских стран, а уровень безработицы в стране был одним из самых низких в Европе.

В эксперименте приняли участие 2500 человек, или чуть более 1% работающего населения страны. Оказалось, что при сокращении количества рабочих часов производительность труда осталась на прежнем уровне или даже возросла на фоне резкого скачка благополучия работников. Это связывают как со снижением уровня стресса и психологического выгорания, так и с улучшением здоровья и балансом между работой и личной жизнью.

Кроме того, в 2023 году ВВП Исландии вырос на 5%. Это второй по величине показатель среди остальных стран Европы, а также значительно выше темпов, которые наблюдались в 2006-2015 годах – в среднем 2%.

"Убедительным показателем" прочности исландской экономики эксперты называют низкий уровень безработицы. В прошлом году этот показатель составил 3,4% – почти вдвое меньше среднего показателя для развитых европейских экономик.

Некоторые опросы свидетельствуют о том, что большинство украинцев тоже хотели бы работать 4 дня в неделю и даже согласны на увеличение рабочего дня до 9,5 часов, однако при одновременном сохранении зарплаты. При этом значительная часть намерена потратить "лишний" выходной на обучение.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине с 27 сентября вступают в силу изменения в Кодекс законов о труде (№ 3768-IX), позволяющие увольнять сотрудников за разглашение коммерческой тайны. При этом такое увольнение возможно при соблюдении ряда условий.

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