В Гоструде заявили, что во время военного положения украинцев нельзя увольнять за прогулы: кого касается

Государственная служба по вопросам труда заявила о том, что прогулы тех сотрудников, которые переехали в другой регион или выехали за границу во время военного положения, не могут быть причиной для увольнения. Вместо увольнения их можно отправить в неоплачиваемый отпуск или оформить дистанционную работу.

Об этом сообщает Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по труду. "Если специфика выполнения работы предусматривает возможность ее осуществления удаленно, посредством информационно-коммуникационных технологий, работодателю целесообразно принять решение о переводе работника на дистанционную работу ", - говорится в сообщении.

В случае отсутствия такой возможности работнику может быть предоставлен отпуск, включая невыплачиваемый отпуск, если отпуск сохранения заработной платы не возможен. В случае, когда работодатель не осуществляет деятельность из-за военного конфликта, всем работникам, независимо от их местонахождение, предоставляется статус простоя.

Если не было объявлено простой, а местонахождение работника неизвестно, и он не выполняет свои трудовые обязанности, целесообразно считать его отсутствие не имеющим ясных причин. Однако это отсутствие не может стать основанием для увольнения работника за прогул.

Гоструда утверждает, что работники, отсутствующие на работе из-за военных действий и связанных обстоятельств, не могут быть уволены за прогул. Они аргументируют это тем, что в таких ситуациях важнее всего сохранить жизнь и здоровье работников и их семей.

Однако примеры из судебной практики показывают, что иногда суды не учитывают эти обстоятельства : по делу № 334/1649/22, которое рассматривалось Ленинским районным судом г. Запорожья, работник был вынужден отсутствовать из-за активных боевых действий наряду со своей рабочей локацией, однако суд отклонил его иск.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в ближайшее время украинский рынок труда будет находиться в достаточно статическом состоянии: в основных секторах экономики не ожидается как резкий рост вакансий, так и волны увольнений. Впрочем, компании, которые намерены изменять количество сотрудников, все-таки есть.

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