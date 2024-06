В ЕС расширили санкционный список за финансирование ХАМАС и Исламского джихада

Совет Европейского Союза 28 июня внес в список "ответственных за участие в финансировании ХАМАС и Палестинского исламского джихада или за содействие их насильственным действиям" еще шесть физических и трех юридических лиц. Таким образом, сейчас в данном санкционном списке 12 человек и три организации.

Соответствующее сообщение о расширении списка сделал Совет ЕС. Отмечается, что лица, находящиеся в режиме санкций, подлежат заморозке активов; предоставление им средств или экономических ресурсов прямо или косвенно запрещается. Кроме того, для указанных в списке физических лиц действует запрет на въезд в ЕС.

В частности, в список внесены компании Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd., Larrycom for Investment Ltd. и Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada.

"Все три организации были связаны с инвестиционным портфелем ХАМАС и служили подставными компаниями для содействия финансовым потокам ХАМАС", - отметили в ЕС и уточнили, что фирмы принадлежат финансисту из Судана Абдельбаситу Хамзи Эльхассану Мохамеду Хайре, на которого наложены санкции2 ЕС4 в январе года.

Также в список внесен "представитель Исламского джихада и лидер финансируемого Ираном фонда Muhjat AlQuds" Джамиль Юсуф Ахмад Алиан. Фонд занимается предоставлением финансовой поддержки семьям боевиков указанной группировки и заключенным, пояснили в Совете ЕС.

Наложены санкции и на Ахмеда Шарифа Абдаллу Оде, который "руководит иностранной инвестиционной деятельностью ХАМАС и является акционером и членом правления нескольких подставных компаний группировки".

Добавлен в санкционный список финансового посредника Зухейр Шамлах, который "обеспечивает финансовые переводы из Ирана в ХАМАС", члена политбюро ХАМАС Исмаила Бархума, который возглавляет Ассоциацию благотворительных учреждений группировки и "контролирует 400 благотворительных организаций, а также Али Моршед Ширазм, "высокопоставленное должностное лицо из Корпуса стражей Исламской революции, "который исполняет обязанности руководителя бюро Палестинского отделения, действующего в Ливане".

Под санкции попал и Махера Ребхи Обейда. Он "член политбюро ХАМАС, который с 2010 года руководит террористами на Западном берегу Иордана", добавили в ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, крупномасштабная конфронтация между Израилем и исламистской организацией Ливана "Хезболла", вероятно, вспыхнет в ближайшие несколько недель, если Иерусалим и ХАМАС не смогут достичь соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Дело в том, что ранее "Хезболла" показала видео, снятое беспилотником над севером Израиля, включая город и порт Хайфу. В ответ Израиль предупредил группировку, что она будет уничтожена во время "тотальной войны".

Запад в свою очередь предупредил Израиль об опасности такого решения, поскольку к войне может открыто присоединиться Иран и контролируемые им исламские группировки, и в таком случае война на Ближнем Востоке может стать полномасштабной.

